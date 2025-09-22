¡Prepárate! Anuncian corte de agua para el 23 de septiembre: Conoce aquí los distritos afectados

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a través de su canal de difusión en WhatsApp que tiene cortes programados del servicio en algunos distritos de Lima. Descubre aquí cuáles son las zonas afectadas este martes, 23 de septiembre.

¿Qué distritos sufrirá el corte de agua?

La empresa estatal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informados sobre la interrupción temporal del servicio, que duraría hasta por 15 horas, y tomar las precauciones necesarias para no verse sorprendidos y no desabastecer a sus hogares con un recurso con este importante recurso fundamental para garantizar la salud y el desarrollo sostenible de cualquier sociedad.

Invertir en infraestructura hídrica, mantener una gestión sostenible, y promover su acceso universal debe ser una prioridad para los gobiernos, las comunidades y los ciudadanos. Es por ello que Sedapal anuncia el corte para ejecutar trabajos específicos de mantenimiento y empalme en la red, así como operaciones de limpieza de reservorios.

Sin agua en Ate este martes 23

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176

Áreas afectadas: Asoc. Los Triunfadores, Asoc. Paraíso de Amauta, A.H. Amauta zona B.

Desde el mediodía hasta las 11:50 p.m. estos sectores también se verán afectados: A.H. María Jesús Espinoza. Cuadrante: A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal, Asoc. Viv. Alto Monterrey.

Corte de agua en San Juan de Miraflores

Áreas afectadas: Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaron, Av. José Antonio Morales, Av. Vargas Machuca.

Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaron, Av. José Antonio Morales, Av. Vargas Machuca. Horario de corte: Desde la 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde la 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector 304.

Motivo: Empalme en las redes.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 412

Áreas afectadas: P.J. El Arenal de Canto Grande Juan Pablo II etapa I, A.H. Nuevo Horizonte, AF San Martín V etapa Juan Pablo II. A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de Los Milagros II, PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Nueva Vida Zona A, 30 de Agosto, AF Los Nogales, Agru. César Vallejo II, Agru. 9 de Febrero, A.H. 1ro de Setiembre, A.H. César Vallejo, A.H. Nueva Vida Sector B, A.H. Nueva Vida Sector B (Agru. Lomas), AF Villa Nuevo Horizonte, A.H. Nueva Vida Sector B, Agru. Sagrado Corazón de Jesús, Agru. Santiago Apóstol, A.H. Juan Pablo II 5ta Etapa Sector 1, A.H. PI Nuevo Milenio Sector Nueva Vida, Agru. Mi Perú, A.H. PI Nuevo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E), A.H. Juan Pablo II V etapa (M, N, P, Q).

Sector 406 desde las 9:00 a.m. hasta las 11:50 p.m. por limpieza de reservorio en: Urb. La Viña, Asoc. San Hilarión, APV San Hilarión, Urb. San Carlos, Coop. La Huayrona, Urb. Flores 78, Urb. Flores 81, APV. Inca Manco Cápac 1ra, 2da y 3ra etapa, Asoc. Inca Manco Cápac Prog. La Basilia, Urb. La Basilia, Urb. Los Jardines de San Juan, Urb. Ascarrunz Alto, Urb. Los Ángeles, Urb. Santa Rosa de Ascarrunz, A.H. Los Palomares.

Interrupción del servicio en Chorrillos

Áreas afectadas: A.H. Cruz de Armatambo. Cuadrante: Av. Julio Calero, Calle San José, Calle 2, Calle 1, Calle Los Fundadores, Calle 2 de Mayo.

A.H. Cruz de Armatambo. Cuadrante: Av. Julio Calero, Calle San José, Calle 2, Calle 1, Calle Los Fundadores, Calle 2 de Mayo. Horario de corte: Desde la 12 m. a 11:00 p.m.

Desde la 12 m. a 11:00 p.m. Sectores 75, 97.

Motivo: Ejecución de empalme.

Es así como Sedapal reportó que este martes, 23 de septiembre, Lima Metropolitana se prepara para enfrentar un corte de agua que pondrá a prueba su rutina diaria.