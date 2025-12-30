Indecopi inicia investigación tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un fallecido y varios heridos

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inicia investigación de oficio para determinar si las empresas ferroviarias involucradas cuentan con los seguros de accidentes respectivos para garantizar la atención médica de al menos 15 heridos.

Al momento, la Región Policial Cusco confirmó el fallecimiento del maquinista de uno de los trenes colisionados. El hecho ocurrió en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu durante la tarde de este martes 30 de diciembre.

Indecopi inicia investigación tras accidente

El choque frontal entre trenes de las empresas PeruRail S.A. e Inca Rail S.A. durante la ruta hacia la Ciudadela Inca ha dejado al menos una persona fallecida y varios heridos, entre turistas y connacionales. El hecho ocurrido este martes 30 de diciembre se dio a la altura del kilómetro 94 en el sector de Pampacahua.

Tras el choque, especialistas de Indecopi han iniciado una investigación de oficio para determinar si los proveedores del servicio cuentan con el seguro contra accidentes respectivo.

Además, si se brindará la atención médica oportuna a los pasajeros heridos. De esta manera, el organismo busca garantizar los derechos de los consumidores afectados.

#IndecopiEnTodoElPerú | Ante el lamentable choque de trenes ocurrido hoy en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, sector de Pampaccahua, región Cusco, especialistas del Indecopi, iniciaron una investigación de oficio para garantizar los derechos de los consumidores afectados. pic.twitter.com/hFYjcjPhaI — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) December 30, 2025

Por lo pronto, Indecopi evalúa si el servicio ferroviario generará afectaciones en la frecuencias de traslado de los turistas que contaban con viajes programados a través del servicio de trenes.

PeruRail informó sobre diligencias tras accidente

A través de un comunicado en su página web, la empresa ferroviaria PeruRail informó sobre las diligencias que han efectuado tras el accidente ocurrido.

En el escrito indica que la empresa dispuso atención de primeros auxilios de manera inmediata a los tripulantes como el maquinista, jefe de tren y a los pasajeros. Personal médico se movilizó hacia la zona para atender los casos más urgentes.

Comunicado de PeruRail

Durante la tarde del martes, dos autovagones se encuentran evacuando a las personas heridas hacia el paradero Piscachucho, de acuerdo a la información indicada por PeruRail. En este punto, diez ambulancias se encuentran evacuando a los heridos hacia los hospitales y centros de salud más cercanos.

La información respecto al accidente continúa en desarrollo. Tanto autoridades y rescatistas han sido trasladados hacia la zona para garantizar su bienestar.

Por lo pronto, Indecopi ha iniciado la investigación para garantizar los derechos de los usuarios de las empresas ferroviarias involucradas. Asimismo, determinar que los agraviados cuenten con una atención médica oportuna y garantizada tras el choque entre trenes en Cusco.