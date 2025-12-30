Tragedia en Machu Picchu: Uno de los trenes habría invadido la ruta, según alcalde del Cusco

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, indicó que uno de los trenes que protagonizaron el fatídico choque en Machu Picchu habría invadido la vía. No obstante, señaló que el hecho debe investigarse para determinar cuál de estos lo hizo.

Un tren habría invadido la vía

Tras la colisión entre dos trenes de las empresas ferroviarias PeruRail S.A. e Inca Rail S.A., surgen diversas hipótesis sobre la ocurrencia de este choque. Si bien la investigación para esclarecer los hechos recién ha iniciado, la información preliminar que maneja la alcaldía de Cusco es que uno de los trenes habría invadido la vía.

"La información que tenemos es que uno de los trenes habría invadido o desobedecido la ruta que le corresponde, no sabemos cual porque está en proceso de investigación", expuso de manera preliminar.

El alcalde Pantoja precisó que la causa del accidente aún se encuentra en investigación mas indicó que "los dos trenes no deberían estar circulando al mismo tiempo en el sentido contrario".

Además, precisó que en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu sí se cuenta con puntos donde sí hay desvíos en donde se puede realizar el cruce de dos trenes.

Más de 100 turistas varados en Aguas Calientes

A la lamentable pérdida de dos vidas y hasta una centenar de heridos, se suma la espera de más de 100 turistas que han quedado varados en Aguas Calientes.

En comunicación con Exitosa, los mismos turistas se comunicaron telefónicamente para relatar que se encuentran a la espera de soluciones por parte de las empresas ferroviarias.

Los turistas anunciaron que solo fueron comunicados a través de un megáfono sobre la suspensión de todas las salidas hasta el miércoles 31 de diciembre, en plena celebración por el fin de año.

"Estamos varadas más de cien personas y no nos dan solución. Hay quienes tienen vuelos internacionales hoy mismo o mañana, y nadie reconoce nada", comentó una pasajera.

Ante esta problemática, el alcalde Pantoja señaló que las autoridades están gestionando llegar hacia la zona a través de la ruta de Santa Teresa. "Ya las autoridades están haciendo todas las coordinaciones para que se puedan evacuar a los pasajeros", precisó.

La investigación por el choque entre dos trenes en la ruta hacia Machu Picchu determinará la causa del accidente. Por lo pronto, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, indicó que uno de los trenes habría invadido la vía causando el siniestro.