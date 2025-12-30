Cevichero recupera su carretilla tras viralización de video que mostró a serenos comiendo su mercadería

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El joven comerciante Brian Rojas, de 24 años, rompió su silencio tras el escándalo en San Isidro. Denunció que los agentes municipales que le decomisaron su carretilla intentaron intimidarlo, asegurándole que debía pagar una multa elevada para recuperarla.

Sin embargo, la viralización del video en el que se ve a dos serenos comiendo su mercadería dentro de un camión cambió el rumbo de la historia.

"Me querían cobrar una multa alta, pero el video fue mi salvación. Al verse expuestos, los jefes de fiscalización no tuvieron más remedio que devolverme la carreta de inmediato y sin cobrarme un sol", relató Rojas.

#EnVivo



Serenos fueron captados comiendo de triciclo incautado



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/xG21WVIFwr — Canal N (@canalN_) December 29, 2025

El escándalo del ceviche

El hecho ocurrió el lunes 29 de diciembre en la intersección de Javier Prado y Rivera Navarrete, donde un vecino grabó a dos agentes municipales consumiendo el ceviche incautado. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando indignación ciudadana y presión sobre la comuna.

La Municipalidad de San Isidro reaccionó anunciando la separación inmediata de los dos serenos y la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para aplicar la máxima sanción posible. La medida buscó contener la ola de críticas que exigía transparencia y sanciones ejemplares.

📌 #Comunicado | La Municipalidad de San Isidro informa sobre las medidas adoptadas ante el incumplimiento de protocolos por parte de agentes de Fiscalización. pic.twitter.com/XI3aupmt0k — MuniSanIsidro (@munisanisidro) December 29, 2025

La historia de Brian Rojas

Rojas, padre de dos hijos —uno de seis años y otro de apenas cuatro meses— contó que este no es el primer golpe que recibe en su intento por ganarse la vida. Anteriormente, en el distrito de La Victoria, sufrió la misma suerte en repetidas ocasiones.

"Tres carretas me han quitado en La Victoria, pero sigo comprando otra para poder seguir vendiendo... sigo luchando", confesó.

El joven empezó lavando platos en una cevichería, aprendió el oficio y hace un año decidió emprender con su propia carretilla. Pese a las imágenes de las autoridades aprovechándose de su mercadería incautada, insiste en seguir trabajando cada mañana desde las 10:00 a.m. y sueña con abrir un restaurante propio para dejar de huir de los operativos.

El caso de Brian Rojas expone la realidad de los comerciantes informales en Lima: decomisos reiterados, intimidación y pérdida de sustento. La viralización del video no solo generó sanciones internas, sino que también permitió que un joven padre de familia recuperara su herramienta de trabajo.

La historia de Rojas, marcada por la resiliencia, conecta con la indignación ciudadana y pone en discusión el cómo deben actuar las municipalidades frente a la informalidad sin vulnerar la dignidad de quienes buscan sobrevivir en las calles para formalizarse en el futuro.