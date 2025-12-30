Huancayo: Tres fallecidos y una mujer sobreviviente en accidente de camioneta que cayó al río Mantaro

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Con motivo del año nuevo, una familia se trasladaba de Lima hacia Junín para las celebraciones, sin embargo, un trágico accidente arruinó sus planes. La camioneta en la que viajaba cayó al río Mantaro, en Huancayo, dejando un saldo de tres fallecidos, mientras que una mujer logró sobrevivir.

Cauce del río se los llevó

El lamentable suceso ocurrió a las 5.15 de la tarde del último domingo 28 de diciembre, cuando la unidad se volcó y terminó en el cause de cabeza. De las cuatro personas que iban a bordo, solo una mujer identificada como Dayana Martínez Beltrán (29) logró salir, mientras que su esposo y dos menores hijos fueron arrastrados.

Según relató la sobreviviente, intentó salir del automóvil con uno de sus hijos en brazo, sin embargo, la fuerza de las aguas no se lo permitió. Al ser localizada por unos lugareños sobre la base del vehículo, llamaron a efectivos de la Policía de Carretera y bomberos de La Oroya, quienes lograron rescatarla, llevándola a un hospital cercano.

Debido al caudal del río Mantaro, las labores de rescate de los cuerpos se dificultó. En el interior de la camioneta no se encontraron al padre y a los dos menores, lo que indicaba que fueron arrastrados, debiendo seguir el cauce para tratar de dar con ellos.

En horas de la noche las brigadas de rescate consiguieron dar con las víctimas mortales a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente, confirmándose su muerte posteriormente. Fueron identificados como Linco Yupanqui Gaspar, y sus hijas Azul Y.M. y Celeste Y.M.

Causas del accidente bajo investigación

Autoridades han comenzado a investigar las causas que provocaron la caída del automóvil al río Mantaro. No se ha descartado que una falla mecánica o una pérdida del control hayan provocado la volcadura que acabó con el fatídico desenlace de esta familia que planeaba visitar a sus parientes para recibir el año 2026.

El fiscal Paúl Manuel Canchari indicó que el Ministerio Público indaga el caso, tomando en cuenta la rápida reacción de comuneros y socorristas que participaron en el rescate. Por otra parte, los cuerpos de los tres fallecidos fueron trasladados a la morgue de Huancayo para las necropsias de ley.

