Mincetur activa la Red de Protección al Turista tras choque de trenes en Cusco que dejó varios heridos y un fallecido

Tras suscitarse una fuerte colisión de trenes de las empresas Inca Rail y Peru Rail en la región Cusco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) activó la Red de Protección al Turista.

La cartera de Estado liderada por la ministra Teresa Mera se pronunció tras este accidente ferroviario que se produjo en la ruta hacia Machu Picchu. En primer lugar expresó que "lamenta profundamente" lo suscitado en la región sureña.

"Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco, las Municipalidades de Urubamba, y de Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el SERNANP", acotó en su comunicado publicado en sus redes sociales.

En tal sentido, Mincetur señaló que se dispuso ello con el principal objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas y garantizar una atención oportuna.

Colisionan trenes en vía de Machu Picchu en Cusco

La tarde de este martes 30 de diciembre dos trenes de las empresas Inca Rail y Peru Rail chocaron a la altura del kilómetro 82 en el sector Qorihuayrachina lo cual dejó al menos 15 heridos y un fallecido. La primera unidad ferroviaria se dirigía hacia Machupicchu mientras que la otra rumbo a Ollantaytambo.

La magnitud de este choque se vio reflejado en cómo quedaron las estructuras de ambos trenes, sobre todo en su parte delantera en la que hubo vidrios rotos evidenciando el fuerte impacto.

Por su parte, la Región Policial Cusco fue quien informó sobre el deceso de una persona identificada como Roberto Cárdenas, quien se desempeñaba como maquinista de unos de los trenes siniestrados.

Frente a este accidente, el Ministerio de Salud recurrió a sus canales oficiales para precisar que, a través de Diresa y clínicas privadas, movilizó a 12 ambulancias y a profesionales de la salud a fin de brindar la atención médica correspondiente a los afectados y trasladarlos a centros de salud cercanos.

