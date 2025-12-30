Municipalidad de Lima expresa disposición de brindar apoyo para las Noches Crema y Blanquiazul

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima expresó su disposición de brindar apoyo para la realización de los eventos deportivos "La Noche Blanquiazul" y "La Noche Crema".

Municipalidad de Lima se pronuncia sobre Noches Crema y Blanquiazul

La tarde de este martes 30 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que se pronunció sobre los partidos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

En un inicio la comuna encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo señaló que saluda la realización de eventos deportivos "que promuevan la integración social e impulsen la sana competencia depotiva".

Adicionalmente, en la misiva pública se dirigió a los hinchas del equipo de La Victoria y la 'U', luego de la reunión llevada a acabo entre representantes de ambos clubes con el Poder Ejecutivo para determinar la fecha sus cotejos de cara a la presentación de sus planteles para la temporada 2026.

"Exhortamos a la ciudadanía y de manera especial a las barras de ambos equipos, a cumplir las disposiciones de seguridad, salvaguardar el patrimonio, la infraestructura y los espacios públicos de Lima evitando cualquier acto de violencia", se lee en dicho pronunciamiento.

En el cierre de este comunicado la MML sostuvo que expresa su disposición de brindar apoyo necesario para el desarrollo de ambos eventos de fútbol que se llevarán a cabo el 24 de enero de 2026.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/YdXxm1v4xw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) December 30, 2025

Gobierno decidió brindar garantías para la realización de estos eventos

El último lunes 29 de diciembre, en Palacio de Gobierno, se reunieron representantes de Alianza Lima y Universitario de Deportes junto a las autoridades gubernamentales, el presidente José Jerí y el ministro del Interior Vicente Tiburcio.

Tras una asamblea pactada para las 4 y 30 de la tarde, se dio luz verde para que se desarrolle el encuentro programado para la 'Noche Blanquiazul' en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8 de la noche en el que enfrentará al Inter de Miami, junto a Lionel Messi y compañía.

De igual manera, con la 'Noche Crema' que iniciará a las 9.00 pm el estadio Monumental, en el que disputarán un cotejo frente a la Universidad de Chile, habrá un show musical previo. Ambos encuentros se disputarán el 24 de enero de 2026.

Como vemos, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que señaló que está a disposición de brindar apoyo para la realización de los eventos deportivos "La Noche Blanquiazul" y "La Noche Crema" que se llevarán a cabo el 24 de enero.