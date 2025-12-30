Trenes en Machu Picchu van por una sola vía: Falla de comunicación pudo haber provocado accidente

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma, indicó que una posible falla de comunicaciones entre los trenes de Perurail e Inca Rail haya provocado el fatídico choque. Ello debido a que las locomotoras y vagones transitan por una sola vía.

Falla de comunicación sería una hipótesis

Según expuso el alcalde Palma, una presunta falta de comunicación podría haber sido la causante del trágico accidente. La autoridad edil mencionó que entre cada estación se cuenta con un sistema de comunicación entre los conductores que manejan los coches.

A través de este sistema se monitorea la distancia, la ubicación exacta que se monitorea desde las diversas estaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu. Sin embargo, esta vez habría sucedido un imperfecto.

"Aquí ha habido una falla técnica de falta de comunicación por ello es que ha pasado este gran problema. Ellos van a tener que explicar qué es lo que exactamente ha pasado y ojala digan la verdad y no oculten la verdad porque acá van a tratar de echarle la culpa a un personal y decir que fue falla humana", precisó.

Palma responsabiliza a las empresas ferroviarias Perurail e Inca Rail para que expongan públicamente y "den la cara al país" ante esta lamentable colisión.

Machu Picchu cuenta con una sola vía de trenes

Por su parte, el presidente de Proturismo, Tito Alegría, señaló que para llegar hacia la Llaqta de Machu Picchu se cuenta una sola vía la cual de ser impedida su paso por un incidente y otro motivo, paraliza la actividad turística trayendo graves perjuicios.

Por ello, indicó que Machu Picchu debe contar con una autoridad autónoma y un "plan maestro" para dar solución a las deficiencias que presenta, como contar con la única vía férrea que posee.

Este plan tiene que ponga en valor todo el monumento y que se base en la sostenibilidad y cuidado. Sin embargo, ninguna autoridad asume con liderazgo las diferentes aristas que involucra el cuidado integral de esta maravilla.

"¿Por qué no hay un teleférico hacia Machu Picchu? ¿Por qué no hay un sistema que conecte a los turistas de forma armoniosa con el paisaje? ¿Por qué no hay una venta 100% digitalizada de boletos?", cuestionó

La investigación tras la colisión de dos trenes en la vía hacia Machu Picchu recién ha iniciado. Sin embargo, tanto el alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma, como el presidente de Proturismo, Tito Alegría, coinciden en la falta de liderazgo en la gestión de la Ciudadela Inca.

Según expuso Palma, una presunta falta de comunicación entre los conductores que manejan los coches del tren podría haber sido la causante del trágico accidente. Por ello, las empresas ferroviarias involucradas tendrán que responder.