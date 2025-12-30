GORE Cusco denuncia presunto aprovechamiento de empresas privadas tras choque de trenes en Machu Picchu

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, denunció que empresas privadas habrían limitado el trabajo de su gestión y el Ministerio de Salud para lucrar con las víctimas del accidente ocurrido en Machu Picchu, donde dos trenes colisionaron entre sí.

Salcedo denuncia aprovechamiento tras accidente

La mala gestión de la más reconocida maravilla natural peruana, Machu Picchu, ha tenido fatales consecuencias como el reciente choque entre dos trenes en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu durante la tarde de este martes 30 de diciembre.

El mismo gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, denunció que ciertas empresas privadas impidieron el ingreso de las autoridades locales con el fin de controlar el accidente y sacar beneficio económico de los afectados.

"Hasta en los accidentes, en el dolor, se pretender lucrar, lo tengo que denunciar públicamente, empresas que llaman a sus clínicas y no han permitido el ingreso de quienes somos los órganos rectores en materia de atención de emergencias".

Salcedo señaló que autoridades sanitarias del SAMU intentaron llegar a la zona más estos fueron impedidos del ingreso para priorizar la entrada de ambulancias privadas y obtener un presunto beneficio económico.

En ese sentido, señaló que las empresas ferroviarias PeruRail S.A. e Inca Rail S.A. tendrán que dar el informe que justifique que se priorizó el ingreso de las empresas privadas.

Señaló que por cada ambulancia entre cinco y ocho pacientes fueron captados en medio de la emergencia para ser trasladados. Ello, sin que la autoridad regional pueda contar con una evaluación de daños previa.

Minsa confirmó dos fallecidos tras accidente

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud confirmó que dos personas perdieron la vida y que alrededor de 100 personas habrían resultado heridas tras la colisión entre dos trenes en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu este martes 30 de diciembre.

El anuncio se dio a través del reporte de emergencia N°156-2025 donde se dio a conocer que se elevó la cifra de fallecidos. Según el escrito el centenar de personas agraviadas aún se encuentra en proceso de validación.

