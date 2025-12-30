Gobernador del Cusco desconoce si trenes que colisionaron en Machu Picchu son de López Aliaga

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, indicó que desconoce si Perurail e Inca Rail, cuyos trenes protagonizaron el fatídico accidente en Machu Picchu, son propiedad o no de Rafael López Aliaga. No tiene información si actualmente es el dueño o un accionista.

No hay información concreta sobre el dueño

De acuerdo a la máxima autoridad del GORE cusqueño, no tiene la información precisa si el exalcalde de Lima sigue teniendo injerencia en estas empresas ferroviarias. Agregó que solo sabe que Etransa que administra la línea férrea y que la concesión la dio el Ministerio de Transportes y Ositran es en encargado de controlarlos.

"Deberíamos de saber todos los peruanos, pero son sociedades anónimas, son empresas, así que en ese sentido sabemos que el señor López Aliaga tenía mucho poder en estas empresas. No sé si seguirá de socio o no, son investigaciones que ustedes (la prensa) nos deberían ayudar a tener", sostuvo Salcedo Álvarez.

Por la envergadura que significan Perurail e Inca Rail, no entiende cómo un accidente de tal magnitud pudo ocurrir. Añadió que existe una cierta diferencia en el trato con los habitantes locales, que serían trasladados de pie o sentados en sillas de madera.

"Hay dos empresas que transportan a los visitantes y son transportes de lujo. ¿Cómo es posible que en la mejor maravilla que tenemos, en un transporte que debería brindar todas las condiciones de seguridad, haya ocurrido este choque, estos fallecidos?. Hay muchas respuestas que estoy pidiendo desde el 2023", indicó.

Choque de trenes en Cusco dejó dos muertos

En la tarde de este martes 30 de diciembre se registró el choque frontal de dos trenes de turistas en Machu Picchu. Producto de ello, dos personas han perdido la vida, según reportes oficiales, mientras que cerca de un centenar resultaron heridas, lo que está por confirmarse.

Aunque el primer reporte señaló que un maquinista había perdido la vida y era la única víctima mortal, en horas de la noche se confirmó un segundo deceso. Por otra parte, el Ministerio Público anunció a través de sus canales oficiales el inicio de las diligencias para determinar causas y responsabilidades.

