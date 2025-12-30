Venezuela: Nicolás Maduro responde al ataque terrestre de EE.UU. con un baile en evento oficial

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La aparente indiferencia del chavismo frente al anuncio de Donald Trump sobre el primer ataque terrestre en Venezuela tuvo un giro inesperado este martes 30 de diciembre.

Durante la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer Nora Castañeda, en Aragua, el presidente Nicolás Maduro sorprendió al público al cerrar su discurso con un baile al ritmo de un remix que repetía frases en inglés como "No war, yes peace" y "Peace forever".

Aunque no mencionó explícitamente a Trump ni al ataque, el gesto fue interpretado como una forma simbólica de responder sin dar una declaración seria sobre la magnitud del hecho. El baile, transmitido en cadena nacional, reforzó la idea de que el régimen sigue evitando un pronunciamiento oficial sobre la operación estadounidense.

🇻🇪🇺🇸 | Así responde Maduro al anuncio de Trump de un primer ataque terrestre en Venezuela. pic.twitter.com/kugmnDU7WH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 31, 2025

Un evento con respuesta particular

La ceremonia se realizó para presentar la nueva sede educativa dedicada a la formación feminista y el empoderamiento de las mujeres, con capacidad para alojar a 200 personas y ofrecer diplomados en investigación, teoría del feminismo, transformación social, seguridad y defensa de la nación, además de economía productiva. El espacio rinde homenaje a Nora Castañeda, fundadora de BanMujer.

En su discurso, Maduro llamó a las mujeres a liderar el "Reto Admirable 2026", una campaña política que busca garantizar "victoria y paz" en Venezuela. Fue en ese marco que introdujo el remix con mensajes antiimperialistas, apelando a la unidad contra el intervencionismo extranjero.

Una estrategia de evasión

La reacción contrasta con la gravedad del anuncio de Trump, quien aseguró que EE.UU. había destruido una instalación vinculada al narcotráfico en territorio venezolano. Mientras Washington habla de un primer movimiento terrestre, Caracas responde con gestos simbólicos y mensajes de paz, sin reconocer ni negar el ataque.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: Trump sobre Venezuela: "Se produjo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga. Atacamos todos los barcos y ahora atacamos el área". pic.twitter.com/gOgstZ5xiH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 29, 2025

Este estilo de respuesta se suma al silencio previo del chavismo, que ya había evitado pronunciarse sobre las operaciones navales y aéreas de EE.UU. en el Caribe. El baile de Maduro refuerza la narrativa de indiferencia, en la que el régimen busca minimizar el impacto político y militar de las acciones estadounidenses.

La escena de Maduro bailando un remix en un evento oficial se convierte en la imagen más reciente de su estrategia: responder con gestos simbólicos y mensajes de paz, mientras evita dar una reacción seria frente a lo que Washington describe como el inicio de operaciones terrestres en Venezuela.

En medio de tensiones crecientes, el contraste entre la gravedad del anuncio y la ligereza de la respuesta marca un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos países.