Emape asume administración de las vías Panamericana Norte y Sur tras salida de Rutas de Lima

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) otorgó a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) la administración y mantenimiento de las vías Panamericana Sur y Norte tras el cese de operaciones de la concesionaria Rutas de Lima (RDL).

Según anunció el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, los servicios otorgados estarán financiados con los recursos provenientes de la ejecución de la carta fianza por incumplimiento de RDL.

Emape asume responsabilidad de vías

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó por mayoría una convenio entre la Municipalidad de Lima y Emape para que esta empresa asuma la administración y otros servicios en las vías metropolitanas de la Panamericana Norte y Sur.

Con este convenio, Emape asumirá de manera "integral y descentralizada" diversos servicios como la atención a la seguridad vial y la atención de las emergencias viales. Además, esta empresa municipal contará con el monitoreo vehicular, el mantenimiento rutinario de ambas vías como el recojo y disposición final de la basura y desmontes.

Con la llegada del verano, Emape también asumirá la gestión del Plan Verano 2026. Como es de conocimiento, durante esta estación se registran una mayor cantidad de accidentes de tránsito en estas vías.

Los servicios que serán administrados por Emape tendrán la siguiente extensión en ambas vías:

Panamericana Norte: Desde el óvalo Habich (SMP) hasta Santa Rosa (Ancón).

Panamericana Sur: Desde el Trébol de Javier Prado (Santiago de Surco) hasta Pucusana.

Carta fianza de Rutas de Lima lo financiará

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que los servicios otorgados por Emape serán financiados con los recursos provenientes de la ejecución de la carta fianza que el municipio de Lima dispuso.

Recientemente, Reggiardo anunció que ue la Municipalidad de Lima cuenta con los recursos suficientes para brindar los servicios esenciales en la vía Panamericana tras haber ejecutado la carta fianza de Rutas de Lima por 40 millones de dólares.

Ello, tras ejecutar la medida por el "incumplimiento en el que incurrió la empresa concesionaria". De esta manera, la población no tendría que acceder al cobro de peajes y sin afectar el presupuesto municipal.

Según las declaraciones del alcalde de la comuna edil, estos fondos serán usados "estrictamente para brindar el servicio que la población merece".

Ahora, con la suscripción de un convenio entre la Municipalidad de Lima y Emape esta empresa municipal asumirá la administración de las vías Panamericana Norte y Sur ante la salida de Rutas de Lima.