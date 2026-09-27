Presidenta Keiko Fujimori destaca intercambio de información con el FBI como parte del Escudo de las Américas

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la región de Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori anunció formalmente la reciente incorporación del país al denominado Escudo de las Américas. Durante su pronunciamiento público frente a diversos medios, la mandataria explicó que esta medida gubernamental busca fortalecer aquellas estrategias orientadas hacia la lucha contra el crimen organizado.

Como parte de estos esfuerzos, la jefa de Estado destacó la cooperación con el FBI, la cual permite un intercambio de información clasificada. Según precisó la máxima autoridad, este trabajo conjunto de inteligencia internacional ya estaría demostrando los primeros resultados positivos para asegurar la protección de toda la ciudadanía.

"Hemos hecho que el Perú, además de ser parte del compromiso de Santiago, hoy sea parte del Escudo de las Américas. Yo agradezco a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que ayudaron a derrotar el terrorismo y que permitió que el Perú derrote a Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy tenemos otro problema, que es la criminalidad organizada.", dijo la mandataria.

Respaldo a las fuerzas del orden

Sobre el complejo momento de inseguridad, Keiko Fujimori remarcó la necesidad de brindar un sustento continuo a las autoridades brindando respaldo político a las personas que están 'en primera línea'

"(Hay que ) darles el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea que ponen el pecho y su vida por nosotros. Darles las herramientas, darle la información junto con los otros países, porque la criminalidad organizada no respeta fronteras y para eso estamos trabajando también con el FBI. Y ha sido tan importante esta entrada del escudo a las Américas." aseguró Fujimori.

🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | Desde Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori destacó la importancia de la decisión política para enfrentar la criminalidad y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.



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Además, subrayó que dotar de equipamiento técnico adecuado resulta totalmente indispensable frente a un severo fenómeno que no respeta fronteras. Por ello, instó a entregar herramientas y compartir oportunamente la valiosa información obtenida gracias a la sostenida colaboración estratégica internacional con otras naciones aliadas.

Escudo de las Américas y FBI

La presidenta valoró positivamente la sólida posición geopolítica actual del país. Reiteró que los mecanismos de comunicación vigentes y el riguroso trabajo de inteligencia coordinado directamente con el FBI representan factores determinantes.

"Ya hemos visto que están apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas 'lacras' criminales y devolverle el orden y la paz a los peruanos", concluyó ratificando su compromiso frente al crimen organizado.", sentenció.

Finalmente, la jefa de Estado garantizó públicamente la firmeza absoluta de su gobierno para ejecutar esta prioritaria tarea.