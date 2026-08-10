Gobierno de Colombia declara situación de desastre nacional tras potente terremoto de magnitud 7.4 en Chocó

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de registrarse un potente sismo de magnitud 7.4 en el departamento de Chocó, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Colombia, el Gobierno de dicho país declaró este hecho como situación de desastre nacional.

Gobierno de Colombia declara situación de desastre nacional

Esta declaratoria se encuentra fundamentada bajo los parámetros de la Ley 1523, que data del año 2012, la cual faculta al Estado para que pueda activar de manera excepcional mecanismos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos especiales indispensables para atender de manera inmediata la emergencia y proceder con ,a recuperación de las zonas afectadas.

De acuerdo a un reporte oficial de las 11:30 a.m., la cifra preliminar revela que se han registrado más de 70 víctimas mortales y que las mayores afectaciones humanas y estructurales se concentran en tres departamentos principales.

Uno de ellos es Risaralda, que es la zona con mayor cantidad de personas fallecidas hasta ese entonces con 40. En tanto, Pereira y su área metropolitana reportan un escenario sumamente complejo debido a que hubo colapsos estructurales, estragos severos en viviendas y también en suministros de servicio eléctrico y de telecomunicaciones.

Además, en el Valle del Cauca, la emergencia se ha concentrado en diversos municipios de la región y en Cali, en esta ciudad el alcalde informó que al menos 20 edificaciones resultaron afectadas.

Hasta este punto de Colombia se han apersonado equipos de rescate y avanzan contra el reloj en las operaciones de búsqueda de personas con vida que estén atrapadas bajo los escombros.

En Chocó, departamento en el que se localizó el epicentro del movimienti telúrico, se había reportado cuatro fallecidos. En Quibdó, su capital, se reportó preliminarmente 37 heridos y 3 personas desaparecidas, sumado a los daños reportados en estructuras como viviendas y edificios.

Gobierno actuva Puesto de Mando Unificado

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, convocó un comité de emergencia para coordinar la respuesta ante los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.4 y anunció su desplazamiento a Pereira, una de las zonas más afectadas.

Además, el jefe de Estado informó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los damnificados y las labores de emergencia.

"El Estado está presente y actuando", señaló el presidente al referirse a la respuesta institucional. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo también expresó su solidaridad con aquellos damnificados y señaló que la prioridad es proteger la vida, rescatar a las personas atrapadas y atender a los heridos.

Como vemos, tras el movimiento telúrico de 7.4 grados en la escala de Richter que sacudió el departamento de Chocó, en Colombia, el Gobiero de Abelardo De La Espriella declaró situación de desastre nacional.