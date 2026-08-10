Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia: se reportan más de 70 fallecidos tras movimiento sísmico

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La cifra de víctimas mortales aumentó a 71 tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que remeció Colombia. Equipos de emergencia continúan con las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas.

El temblor también fue percibido en Bogotá, mientras equipos de emergencia y autoridades continúan evaluando las afectaciones en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

Varios edificios se desplomaron por fuerte movimiento

Más de 70 personas perdieron la vida tras el terremoto con magnitud de 7.4 registrado este lunes, 10 de agosto, en el departamento de Chocó, Colombia. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, dejó además decenas de heridos y graves daños estructurales en distintas ciudades del país.

Varios edficios se desplomaron en Colombia debido a un fuerte terremoto de magnitud 7.4 que remeció su territorio este lunes, 10 de agosto, De acuerdo con el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió sobre las 7:34 a.m. (hora local).

El reporte publicado por la entidad técnica ubicó el epicentro del evento sísmico en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El sismo fue percibido en diferentes regiones del país.

Uno de los lugares que ha sufrido daños colaterales a causa de este fenómeno natural es la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. De acuerdo a imágenes y videos que han sido publicados en diferentes redes sociales se observa que parte de su catedral y varios edificios habrían sufrido daños por el sismo.

Las columnas de varios edificios colapsaron y el sector de El Cable estaría entre los más afectados debido a que algunas estructuras habrían cedido y los escombros habrían caído sobre vehículos dejando serias afectaciones para los ciudadanos.

Aeropuerto de Pereira afectado por el terremoto

En otro de los registros que circulan en el ciberespacio se observa los estragos que ha causado el fuerte movimiento telúrico en el aeropuerto del municipio de Pereira. Partes del techo yacen sobre el suelo y diversas sillas están destruidas.

Por su parte, los viajeros que se encontraban en sus inmediaciones tratan de ponerse a buen recaudo y salvaguardar sus vidas en medio del temor por el terremoto de magnitud 7.4.

🚨🇨🇴 URGENTE | El fuerte sismo que sacudió a Colombia deja afectaciones en varias regiones del país.

✈️ Imágenes muestran daños en el aeropuerto de Pereira tras el movimiento telúrico de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes.



📍 De manera preliminar, Pereira, Cali,... pic.twitter.com/vLWbtXGooD — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró la mañana de este lunes, 10 de agosto, en Colombia teniendo como epicentro. El movimiento telúrico provocó que diversos edificios se desplomen en Manizales.