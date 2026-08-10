Terremoto en Colombia: rescatan con vida a una niña atrapada entre escombros en Cali

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cali enfrenta una situación de emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 que se registró en Colombia. En medio de la angustia, organismos de socorro lograron rescatar con vida a una niña que había quedado atrapada entre los escombros de una edificación afectada.

Terremoto en Colombia: Reportan más de 70 muertos

Colombia vive momentos de angustia y emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 que se registró este lunes 10 de agosto. De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró al promediar las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situacdo en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

El terremoto se sintió en Bogotá, Manizales, Pereira, Cali y más ciudades colombianas, que llevó a que se activaran protocolos de emergencia para atender a las personas afectadas. Asimismo, durante las primeras diligencias, se precisó que la situación no solo generó daños materiales o el cierre temporal de al menos seis aeropuertos del país, sino que se registra, hasta el momento, al menos 71 muertos: 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en Chocó.

Mientras el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, convoca un comité de emergencia para atender daños causados por terremoto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, precisó que tiene conocimiento de que al menos 20 estructuras colapsaron y hay "personas atrapadas" bajo los escombros debido al fuerte movimiento telúrico que sacudió el oeste del país.

Milagro en Cali: Rescatan a niña atrapada entre escombros

En medio del caos y el colapso de edificios en Cali, medios colombianos como 'La FM Colombia', reveló un video del preciso momento en que varias personas e integrantes de organismos de socorro trabajaban arduamente para rescatar a quienes resultaron afectados por el terremoto.

Las imágenes muestran como en el sur de la capital del Valle del Cauca, específicamente en inmediaciones de la carrera 39 con calle 5B, una edificación de tres pisos sufrió un colapso tras el movimiento telúrico. El periodista Jorge Escobar, quien reportaba en directo, describió la intensa labor de remoción de escombros para llegar a una niña que se encontraba atrapada al interior de una estructura colapsada.

Con la ayuda de personal médico y rescatistas ya desplegados en la zona, se logró extraer a la niña con vida. La menor, referida en los informes iniciales como una bebé que se encontraba dentro del edificio al momento del terremoto, fue recibida con urgencia por una ambulancia de la red de salud del Valle del Cauca.

Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada.

Colombia declara "desastre nacional" tras terremoto de 7.4

El Gobierno de Colombia oficializó la declaratoria de "desastre nacional" tras la evaluación de los daños provocados por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó registrado este lunes 10 de agosto.

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó la sesión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Según precisó, las fuerzas militares liderarán la remoción de escombros en los sectores más golpeados.

Es así como este lunes 10 de agosto se vivió un milagro en Cali: el rescate con vida de una niña que quedó atrapada en los escombros de un edificio de tres pisos que colapsó por el terremoto 7.4 en Colombia. Los rescatistas continúan trabajando incansablemente para ejecutar las labores de búsqueda de otros posibles sobrevivientes.