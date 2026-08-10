Senador Humberto Morales enfrenta a la prensa al defender a Julián Pérez: "¡Usted no puede sentenciarlo!"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, defendió al diputado Julián Pérez ante la denuncia en su contra por presunta agresión y se enfadó con nuestra periodista por poner en duda sus declaraciones. "¡Usted no puede sentenciarlo aunque quisiera!", expresó Morales.

Morales defiende a Pérez

Esta mañana, el Congreso tenía previsto abordar la acusación contra Pérez. Ante ello, el senador Morales salió en su defensa y señaló que no existe documentación suficiente para sustentar el caso, por lo que debe mantenerse su presunción de inocencia.

"Hay una denuncia, pero no hay una sentencia, yo estaría de acuerdo con ustedes (prensa asistente) siempre y cuando la haya. En este caso, además de la Corte Suprema no ha habido absolutamente nada. Hay una petición de investigación, pero eso no dice que él (Pérez) sea responsable", afirmó.

Pide salida de Arriola

Por otro lado, el parlamentario anunció que solicitará la destitución del general Óscar Arriola, de la Policía Nacional, quien se encontraba en la dependencia policial cuando ocurrieron los hechos.

"Lo que yo estoy señalando es ¿qué hacía el señor Arriola en esa comisaría? Sin conocimiento de causa de un parte policial que todavía no ha sido emitido. Él tiene que responder. Por eso yo voy a proponer en la bancada que el ministro del Interior pueda dar información sobre esto, (...) y que el señor Arriola sea expulsado de la Policía", manfiestó.

Morales rechaza cuestionamientos

Morales, además, confrontó a nuestra reportera luego de que cuestionara cómo puede respaldar al diputado Pérez si reconoce que no cuenta con toda la información del caso, mientras sostiene que debe prevalecer la presunción de inocencia.

"Yo no he respaldado a nadie, (...) ustedes los periodistas deben estar formados en ese tema. Hay un principio jurídico que se llama presunción de inocencia. Usted no puede sentenciarlo, señorita, aunque quisiera. Esto sigue un proceso y tiene derecho a la defensa. En las próximas horas se dará a conocer al país...", exclamó.

Detención de Julián Pérez

El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, ha sido detenido en la comisaría del distrito de San Miguel. El parlamentario fue intervenido por la Policía tras ser denunciado por una presunta agresión contra una mujer.

Según información preliminar, el caso ocurrió en un inmueble ubicado en el jirón Mancos II, donde la presunta agraviada, una mujer de 44 años, también fue trasladada a la dependencia policial para participar en las diligencias.

Momento en el que el diputado Julían Pérez fue recluido por la PNP

El senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, respaldó al diputado Julián Pérez frente a la denuncia por presunta agresión y cuestionó a nuestra periodista por poner en duda sus declaraciones. "¡Usted no puede sentenciarlo aunque quisiera!", respondió el parlamentario.