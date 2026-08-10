Universitario ya cerró fichaje MUNDIALISTA: Jorge Adbiel Gutiérrez se pone la 'crema'

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes cerró la contratación de su nuevo refuerzo. Se trata del panameño Jorge Abdiel Guitérrez, quien se sumará al cuadro 'crema' para afrontar el Torneo Clausura 2026, información confirmada por el periodista Gustavo Peralta.

Jorge Abdiel Guiérrez es 'merengue'

El lateral panameño de 27 años llega procedente del Deportivo La Guaira de Venezuela, club donde perteneció cerca de cuatro temporadas y que lo cederá a préstamo hasta diciembre del presente año con opción de compra.

Se sumará al plantel después de la aprobación del entrenador argentino Héctor Cúper, quien en un principio había solicitado futbolistas de otras nacionalidades, pero por cuestiones de tiempo y económicos, se terminó finiquitando la llegada del caribeño.

✅ Información para @ColectivoWORLD



🚨 CONFIRMADO: El panameño Jorge Abdiel Gutiérrez es nuevo futbolista de Universitario de Deportes.

👉 Deportivo La Guaira de Venezuela lo cede a préstamo hasta diciembre de este año, con opción de compra.

👉 El lateral izquierdo, que también... pic.twitter.com/t2daH4Prus — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 10, 2026

En qúe posición juega y cuándo se sumará a los entrenamientos

Guitérrez es un lateral izquierdo, pero también puede desempeñarse en la posición de carrilero por dicho sector de la cancha. Un rol que se encuentra debilitado tras la partida de José Carabalí a Liga de Quito y con el bajo desempeño de César Inga.

El panameño aterrizará mañana martes 11 de agosto a la capital peruana para estar a disposición inmediata de Cúper y poder complementar a un necesitado Universitario.

La experiencia de Guitiérrez

El lateral panameño cuenta con experiencia internacional y viene de disputar la Copa del Mundo con su selección. Durante el certamen, tuvo fue titular en el último partido ante Inglaterra, enfrentando en la cancha a reconocidas figuras del fútbol mundial. Su participación en el torneo representa uno de los principales antecedentes que respaldan su incorporación al conjunto estudiantil.

Universitario de Deportes concretó la incorporación de su nuevo refuerzo. El panameño Jorge Abdiel Gutiérrez se integrará al plantel 'crema' para disputar el Torneo Clausura 2026. Se desempeña naturalmente en la posición de lateral izquierdo, pero puede realizar la labor de ser carrilero por dicho sector. Llegará mañana a Lima para sumarse al equipo de Héctor Cúper.