Facultades legislativas: Juntos por el Perú no apoyará el pedido del Ejecutivo, adelanta senador Jaime Quito

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Juntos por el Perú anunció que no otorgará las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo tras reunirse con la Presidencia del Consejo de Ministros. La decisión de la agrupación parlamentaria marca una postura firme frente a la agenda del Gobierno en el Congreso, al señalar que la gestión actual cuenta con los mecanismos necesarios para ejecutar sus medidas sin recurrir a decretos legislativos.

#ATENCIÓN | Tras reunión con el premier Luis Galarreta, Juntos por el Perú no dará las facultades legislativas al Ejecutivo. "La bancada ha escuchado, pero tenemos una posición y consideramos que el Ejecutivo no requiere ni necesita de las facultades", sostuvo el senador Jaime... pic.twitter.com/bzcn6LAD6U — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 17, 2026

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