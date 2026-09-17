RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
No cederán

Facultades legislativas: Juntos por el Perú no apoyará el pedido del Ejecutivo, adelanta senador Jaime Quito

El grupo parlamentario ratificó su postura tras sostener una reunión con el Gabinete Ministerial en el marco de las rondas de diálogo impulsadas por el Gobierno.

Bancada adelantó que no otorgará facultades legislativas.
Bancada adelantó que no otorgará facultades legislativas. (Composición: Exitosa)

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/09/2026

Síguenos en Google News Google News

La bancada de Juntos por el Perú anunció que no otorgará las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo tras reunirse con la Presidencia del Consejo de Ministros. La decisión de la agrupación parlamentaria marca una postura firme frente a la agenda del Gobierno en el Congreso, al señalar que la gestión actual cuenta con los mecanismos necesarios para ejecutar sus medidas sin recurrir a decretos legislativos.

 

Nota en desarrollo...

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias