Facultades legislativas: Juntos por el Perú no apoyará el pedido del Ejecutivo, adelanta senador Jaime Quito

No cederán
17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/09/2026
La bancada de Juntos por el Perú anunció que no otorgará las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo tras reunirse con la Presidencia del Consejo de Ministros. La decisión de la agrupación parlamentaria marca una postura firme frente a la agenda del Gobierno en el Congreso, al señalar que la gestión actual cuenta con los mecanismos necesarios para ejecutar sus medidas sin recurrir a decretos legislativos.
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