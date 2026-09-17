La caída del 'Papá': Cienciano pierde 3-0 ante Montevideo City Torque en cuartos de la Sudamericana

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano sufrió un duro revés en el Estadio Centenario tras caer derrotado ante Montevideo City Torque. El cuadro cusqueño no pudo sostener la ventaja obtenida en la ida y se despidió con tristeza de la Copa Sudamericana 2026.

Minuto a minuto

90' + 2 - Otro gol para Montevideo City

Nahuel da Silva se encargó de dar la tercera anotación para los uruguayos.

85' - Cienciano intenta avanzar

El cuadro rojo trata de frenar las embestidas de Montevideo City Torque.

77' - Cambio para Cienciano

Barreto sale amonestado y entra Caparó en su lugar.

70' - Gol perdido para Montevideo City Torque

Los uruguayos perdieron una gran oportunidad al lanzar sobre el arco cusqueño.

57' - Segundo gol para Montevideo City

Nuevamente Rodríguez, alejando cada vez más al cuadro rojo del sueño.

¡¡SERIE IGUALADA EN URUGUAY!! ¡Salomón Rodríguez apareció en el segundo palo y puso el 2-2 global entre City Torque y Cienciano!



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49' Susto para Cienciano

Montevideo City Torque tuvo el balón en el área rival, pero Espinoza se mantuvo firme.

46' - ¡Arrancó el segundo tiempo!

Cienciano busca remontarle a Montevideo City Torque en esta segunda parte del encuentro.

45' - Minutos extras

Se jugarán tres minutos adicionales en el estadio Centenario de Uruguay.

38' - Gooooooool de Montevideo City

Primer gol de Salomón Rodríguez a favor del club uruguayo.

¡¡SUEÑA EL EQUIPO DE MARCELO MÉNDEZ!! Salomón Rodríguez no perdonó dentro del área y firmó el 1-0 (1-2 global) de City Torque vs. Cienciano.



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29' - Susto para Cienciano

Tras el contragolpe de Montevideo City, el árbitro lo cobró como fuera de juego.

28' - Se salvó Montevideo City

Marinich pegó un tiro libre de larga distancia que el arqueo desvió la pelota a córner.

23' - Pausa de hidratación en el Centenario

22' - Amarilla para Montevideo

Silveira cobra tras darle una dura entrada a Souza de Cienciano.

21' - Tarjeta amarilla para Cienciano

Barreto es amonestado por dura falta contra un jugador del Montevideo.

19' - Palo al arco cusqueño

Pizzichillo encesta el primer derechazo hacia el arco de Cienciano, pero choca con el palo.

18' - 'El Papá' obtiene el balón

Garcés cambia de dirección tras el centro de Bandiera, pero la pelota tuvo fallos en llegar al arco uruguayo.

16' - ¡¡Montevideo reaparece!!

Bandiera logra llevarse el balón, pero no le pega con claridad. Los uruguayos aparecen por detrás.

13' - Falta a favor uruguayo

Tras el córner de Cienciano, Arias cayó en el área, pero el árbitro piteó a favor de Montevideo.

07' - Becerra hace el cierre

El defensa logra hacer un buen cierre ante la peligrosa llegada del Montevideo City, bloqueando el centro.

05' - Matías Succar lanza de esquina

Bajo el peligro del lado derecho, Succar lanza corner para Cienciano.

03' - La toca Cienciano

Bandiera tuvo el primero para el 'Papá', pero no pudo definirla con claridad.

00' - ¡Arranca el partido en el Centenario!