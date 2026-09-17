RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Encuentro de cuartos

La caída del 'Papá': Cienciano pierde 3-0 ante Montevideo City Torque en cuartos de la Sudamericana

El cuadro cusqueño cayó en su visita al Estadio Centenario y se quedó a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana tras una dura derrota frente al conjunto uruguayo.

Los uruguayos pasaron a semifinales.
Los uruguayos pasaron a semifinales. (Difusión)

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Cienciano sufrió un duro revés en el Estadio Centenario tras caer derrotado ante Montevideo City Torque. El cuadro cusqueño no pudo sostener la ventaja obtenida en la ida y se despidió con tristeza de la Copa Sudamericana 2026.

Minuto a minuto

90' + 2 - Otro gol para Montevideo City

Nahuel da Silva se encargó de dar la tercera anotación para los uruguayos.

85' - Cienciano intenta avanzar

El cuadro rojo trata de frenar las embestidas de Montevideo City Torque.

77' - Cambio para Cienciano

Barreto sale amonestado y entra Caparó en su lugar.

Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO HOY: horario y dónde ver el partido de vuelta de la Copa Sudamericana
Lee también

Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO HOY: horario y dónde ver el partido de vuelta de la Copa Sudamericana

70' - Gol perdido para Montevideo City Torque

Los uruguayos perdieron una gran oportunidad al lanzar sobre el arco cusqueño.

57' - Segundo gol para Montevideo City

Nuevamente Rodríguez, alejando cada vez más al cuadro rojo del sueño.

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro supera 4-2 en penales a Santos FC y avanza en el torneo
Lee también

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro supera 4-2 en penales a Santos FC y avanza en el torneo

49' Susto para Cienciano

Montevideo City Torque tuvo el balón en el área rival, pero Espinoza se mantuvo firme.

46' - ¡Arrancó el segundo tiempo! 

Cienciano busca remontarle a Montevideo City Torque en esta segunda parte del encuentro.

45' - Minutos extras

Se jugarán tres minutos adicionales en el estadio Centenario de Uruguay.

38' - Gooooooool de Montevideo City

Primer gol de Salomón Rodríguez a favor del club uruguayo.

29' - Susto para Cienciano

Tras el contragolpe de Montevideo City, el árbitro lo cobró como fuera de juego.

28' - Se salvó Montevideo City

Marinich pegó un tiro libre de larga distancia que el arqueo desvió la pelota a córner.

23' - Pausa de hidratación en el Centenario

22' - Amarilla para Montevideo

Silveira cobra tras darle una dura entrada a Souza de Cienciano.

21' - Tarjeta amarilla para Cienciano

Barreto es amonestado por dura falta contra un jugador del Montevideo.

19' - Palo al arco cusqueño

Pizzichillo encesta el primer derechazo hacia el arco de Cienciano, pero choca con el palo.

18' - 'El Papá' obtiene el balón

Garcés cambia de dirección tras el centro de Bandiera, pero la pelota tuvo fallos en llegar al arco uruguayo.

16' - ¡¡Montevideo reaparece!!

Bandiera logra llevarse el balón, pero no le pega con claridad. Los uruguayos aparecen por detrás.

13' - Falta a favor uruguayo

Tras el córner de Cienciano, Arias cayó en el área, pero el árbitro piteó a favor de Montevideo.

07' - Becerra hace el cierre

El defensa logra hacer un buen cierre ante la peligrosa llegada del Montevideo City, bloqueando el centro.

05' - Matías Succar lanza de esquina

Bajo el peligro del lado derecho, Succar lanza corner para Cienciano.

03' - La toca Cienciano

Bandiera tuvo el primero para el 'Papá', pero no pudo definirla con claridad.

00' - ¡Arranca el partido en el Centenario! 

Temas relacionados Cienciano del Cusco Copa Sudamericana 2026 cuartos de final minuto a minuto Montevideo City Torque

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA