La caída del 'Papá': Cienciano pierde 3-0 ante Montevideo City Torque en cuartos de la Sudamericana

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/09/2026
Cienciano sufrió un duro revés en el Estadio Centenario tras caer derrotado ante Montevideo City Torque. El cuadro cusqueño no pudo sostener la ventaja obtenida en la ida y se despidió con tristeza de la Copa Sudamericana 2026.
Minuto a minuto
90' + 2 - Otro gol para Montevideo City
Nahuel da Silva se encargó de dar la tercera anotación para los uruguayos.
85' - Cienciano intenta avanzar
El cuadro rojo trata de frenar las embestidas de Montevideo City Torque.
77' - Cambio para Cienciano
Barreto sale amonestado y entra Caparó en su lugar.
70' - Gol perdido para Montevideo City Torque
Los uruguayos perdieron una gran oportunidad al lanzar sobre el arco cusqueño.
57' - Segundo gol para Montevideo City
Nuevamente Rodríguez, alejando cada vez más al cuadro rojo del sueño.
49' Susto para Cienciano
Montevideo City Torque tuvo el balón en el área rival, pero Espinoza se mantuvo firme.
46' - ¡Arrancó el segundo tiempo!
Cienciano busca remontarle a Montevideo City Torque en esta segunda parte del encuentro.
45' - Minutos extras
Se jugarán tres minutos adicionales en el estadio Centenario de Uruguay.
38' - Gooooooool de Montevideo City
Primer gol de Salomón Rodríguez a favor del club uruguayo.
29' - Susto para Cienciano
Tras el contragolpe de Montevideo City, el árbitro lo cobró como fuera de juego.
28' - Se salvó Montevideo City
Marinich pegó un tiro libre de larga distancia que el arqueo desvió la pelota a córner.
23' - Pausa de hidratación en el Centenario
22' - Amarilla para Montevideo
Silveira cobra tras darle una dura entrada a Souza de Cienciano.
21' - Tarjeta amarilla para Cienciano
Barreto es amonestado por dura falta contra un jugador del Montevideo.
19' - Palo al arco cusqueño
Pizzichillo encesta el primer derechazo hacia el arco de Cienciano, pero choca con el palo.
18' - 'El Papá' obtiene el balón
Garcés cambia de dirección tras el centro de Bandiera, pero la pelota tuvo fallos en llegar al arco uruguayo.
16' - ¡¡Montevideo reaparece!!
Bandiera logra llevarse el balón, pero no le pega con claridad. Los uruguayos aparecen por detrás.
13' - Falta a favor uruguayo
Tras el córner de Cienciano, Arias cayó en el área, pero el árbitro piteó a favor de Montevideo.
07' - Becerra hace el cierre
El defensa logra hacer un buen cierre ante la peligrosa llegada del Montevideo City, bloqueando el centro.
05' - Matías Succar lanza de esquina
Bajo el peligro del lado derecho, Succar lanza corner para Cienciano.
03' - La toca Cienciano
Bandiera tuvo el primero para el 'Papá', pero no pudo definirla con claridad.