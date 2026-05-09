Ventanilla: Presuntos sicarios balean a chofer de combi en la avenida Néstor Gambetta

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia sigue azotando a la ciudad. Hace unas horas, el chofer de una combi que transitaba por la avenida Néstor Gambetta fue atacado a balazos por dos presuntos sicarios que se desplazaban a bordo de una moto. El conductor quedó gravemente herido y fue auxiliado por su cobradora, mientras que la Policía no descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión.

Balean a chofer en Ventanilla

Según información preliminar, el conductor, identificado como William Gutiérrez Vicuña (48), realizaba la ruta Pachacútec-Ventanilla y fue sorprendido por dos sicarios que se desplazaban en una mototaxi, cuando se encontraba recogiendo pasajeros a la altura del paradero Juan Pablo II.

Testigos de lo sucedido informaron que el chofer recibió varios disparos por el asiento del copiloto y, luego de que los atacantes se dieran a la fuga, su cobradora lo auxilió llevándolo al hospital en un vehículo particular. La unidad habría tenido varios pasajeros dentro al momento del ataque.

"Lo que nos indican es que habrían venido en una moto, y la que lo traslada al hospital es la cobradora, agarrando una movilidad cualquiera. Creo que sí ya habían pasajeros al momento del ataque, porque esta es una línea muy comercial por esta ruta", declaró una pasajera.

El chofer fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado y hasta donde llegaron sus familiares, quienes prefirieron no dar declaraciones a los medios de comunicación. Aún no se ha determinado el móvil del ataque, pero no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión.

Finalmente, se informó que el lugar donde ocurrió el atentado no cuenta con cámaras de seguridad, lo cual podría dificultar la investigación que ha iniciado la Policía Nacional para identificar a los presuntos sicarios, quienes vuelven a generar temor y zozobra en la población.

🔴🔵 Comas: Sicarios asesinan a balazos a exdirigente de mototaxis en el paradero Santa Rosa.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/zsG0c8q7Wa — Exitosa Noticias (@exitosape) May 9, 2026

Ataques son constantes

Hace menos de dos meses, dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron una combi de la empresa Acosta en plena ruta y dispararon varias veces contra el conductor. El ataque ocurrió en la avenida Los Ferroles, muy cerca a la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez.

El chofer, identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela, de 19 años, intentó reaccionar tras los disparos, pero solo pudo avanzar unos metros antes de desvanecerse. Junto a él resultaron heridos dos pasajeros, quienes serían familiares suyos, la cobradora de la unidad y una mujer que se hallaba con un bebé en brazos.

Todos ellos fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Según fuentes policiales, los acompañantes se encuentran fuera de peligro; sin embargo, horas después, familiares del joven conductor confirmaron el su deceso.

Este nuevo atentado vuelve a encender las alarmas en el Callao, donde los ataques contra transportistas se han vuelto constantes. Hace menos de dos meses, otro chofer de combi fue asesinado a balazos cerca de la avenida Néstor Gambetta. En aquella ocasión también resultaron heridos varios pasajeros, entre ellos una mujer con un bebé en brazos, reflejando el nivel de violencia e inseguridad que enfrenta el transporte público.