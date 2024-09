Primavera 2024: ¿Qué esperar de la nueva estación y qué temperaturas traerá para Lima?

22/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de varios meses con el invierno más crudo que Lima y el Perú ha registrado en años, la primavera oficialmente inició. ¿Qué temperaturas se esperan en esta nueva estación? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) respondió ante las dudas de la población.

Es importante mencionar que por el Fenómeno de La Niña que azota al país, las temperaturas se mantendrán entre un grado y un grado y medio por debajo de lo normal.

La subdirectora de Predicción Climática de Senamhi, Grinia Ávalos, precisó que los valores nocturnos no se disminuirán en la capital, pero que tampoco aumentarán de forma considerable.

"Lo habitual en Lima es que, al inicio de la primavera, las temperaturas en la noche se ubiquen entre los valores de 14 y 15 grados", comentó.

¿Se repetirán las lluvias y neblina?

Ávalos precisa que se espera que los patrones climáticos del invierno se mantengan durante las primera semanas de la primavera, sobre todo en horas de la mañana y durante las noches.

Todo esto, por la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, que afectará a los distritos ubicados cerca al litoral, cuyas temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados.

Por otro lado, los distritos ubicados más lejos del mar, como San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Santa Anita o Comas, presentarán mínimas de 13 °C, y máximas de hasta 24 °C.

¡No se descarta el retorno del frío!

No obstante, los amantes del calor no pueden alegrarse del todo aún, pues Senamhi no ha descartado que los valores mínimos en algunas zonas lleguen hasta los 12 °C, y los días y noches fríos aún persistan.

Es importante mencionar que si bien Ávalos precisó que las temperaturas serán más frías de lo normal hasta noviembre, los índices serán mayores a los registrados durante el invierno.

Además, con el avance de las semanas, se espera un aumento progresivo del brillo solar, así como días con menor cantidad de neblina, y temperaturas de entre 14 y 20 grados. La tendencia irá variando a medida que pasen los meses, y el entorno ambiental se prepare para el verano.

Se espera que la primavera de este 2024 traiga un incremento de temperaturas, tras haber tenido uno de los inviernos más crudos en la historia de Lima y de todo el país.