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ONPE rechaza versiones sobre irregularidades en mesas 900K: "No existe ninguna manipulación"

La subgerente de Planeamiento de la ONPE indicó que las mesas 900K fueron creadas con el fin de garantizar el derecho al voto de ciudadanos de zonas alejadas y existen desde hace casi 20 años.

ONPE rechaza versiones sobre irregularidades en mesas 900K
ONPE rechaza versiones sobre irregularidades en mesas 900K Foto: difusión

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 08/05/2026

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En diálogo con Exitosa, la subgerenta de Planeamiento de la ONPE, Milagros Ulipan, rechazó versiones sobre una presunta manipulación en las mesas de votación denominadas 900K (o 900 mil) y aseguró que estas funcionan bajo las mismas condiciones y procedimientos que cualquier otra mesa electoral del país.

"No existe ninguna manipulación. Estas mesas son tan iguales como las mesas de la zona urbana o cualquier distrito a nivel nacional. No hay ninguna diferencia salvo su identificación inicial que es básicamente para saber que estas mesas están fuera de la capital del distrito", dijo.

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