ONPE rechaza versiones sobre irregularidades en mesas 900K: "No existe ninguna manipulación"

En contra de discurso fraudista
08/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 08/05/2026
En diálogo con Exitosa, la subgerenta de Planeamiento de la ONPE, Milagros Ulipan, rechazó versiones sobre una presunta manipulación en las mesas de votación denominadas 900K (o 900 mil) y aseguró que estas funcionan bajo las mismas condiciones y procedimientos que cualquier otra mesa electoral del país.
"No existe ninguna manipulación. Estas mesas son tan iguales como las mesas de la zona urbana o cualquier distrito a nivel nacional. No hay ninguna diferencia salvo su identificación inicial que es básicamente para saber que estas mesas están fuera de la capital del distrito", dijo.
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