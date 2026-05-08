Sasha Kapsunov, exintegrante de 'América Kids', anuncia que será padre por segunda vez con EMOTIVO VIDEO

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sasha Kapsunov sorprendió a todos al anunciar con un emotivo video que será padre por segunda vez. El exintegrante de 'América Kids' y exactor de 'Al Fondo Hay Sitio' no evitó conmoverse al dar a conocer la noticia en sus redes sociales a pocos meses de haberse casado con Jocelyne Galarreta.

Sasha Kapsunov anuncia la llegada de su segundo bebé

El actor y conductor Sasha Kapsunov, quien marcó a toda una generación con su participación en el programa juvenil 'América Kids', ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez por una noticia que ha conmovido las redes sociales. A través de un emotivo video publicado en sus cuentas oficiales, el artista anunció que se convertirá en padre por segunda vez junto a su esposa Jocelyne Galarreta.

El recordado presentador no pudo evitar compartir la noticia a través de un video subido en su cuenta oficial de Instagram. En la escena se ve a su primera hija de 11 años de edad realizar un unboxing especial donde le explican a la menor que su próximo viaje será con un nuevo integrante de la familia.

Seguidamente, procede a abrir la caja y al ver la ecografía de un bebé se da cuenta de que será hermana mayor. El video estuvo cargado de emoción y ternura, ya que al ver llorar a su pequeña, Sasha y su pareja van hacia ella y no dudan en darle un fuerte abrazo familiar.

"Vas a ser una gran hermana mayor. Chiquitito o chiquitita", se le escucha decir a Jocelyne a su hija.

Exintegrante de 'América Kids' y su emotivo video

En la publicación del video, con una estética cuidada y música de fondo que resalta la nostalgia y la alegría, Sasha compartió la reacción de su familia y acompañó el momento con un emotivo mensaje que fue directo al corazón de sus seguidores.

"Un unboxing especial. Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta... y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor", escribió el exactor de 'AFHS'.

Sasha Kapsunov se casó tras 14 años de relación

El anuncio de Sasha Kapsunov se da pocos meses de haberse casado con la doctora Jocelyne Galarreta tras 14 años de relación. La pareja formalizó su unión durante una ceremonia realizada en presencia de familiares y amigos cercanos, marcando un nuevo capítulo en sus vidas.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y miembros del entorno más cercano de Sasha del recordado programa 'América Kids'. La difusión de imágenes y videos de la boda generó una rápida reacción en redes sociales.

Tras unir sus vidas en el altar, Sasha Kapsunov anunció la llegada de un nuevo miembro en su familia: será padre por segunda vez. La noticia la dio a conocer con un emotivo video en sus redes sociales junto a su primogénita y su esposa.