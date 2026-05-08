Alcalde de SJL cuestiona que autoridades no puedan opinar sobre elecciones: "Los congresistas lo hacen"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 8 de mayo, Exitosa conversó con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, para conocer su parecer sobre la coyuntura nacional. Uno de los temas sobre los que opinó fue sobre las elecciones generales y el rol de las autoridades sobre este proceso.

Como se recuerda, el burgomaestre de Lima, Renzo Reggiardo, y otras autoridades ediles de la capital, emitieron un comunicado expresando su rechazo por las polémicas ocurridas en la primera vuelta.

El JNE debería aclarar el tema

Al respecto, Jesús Maldonado pidió encarecidamente al Jurado Nacional de Elecciones que delimite exactamente hasta donde pueden pueden tener injerencia los alcaldes en los comicios generales.

Según indicó, en su caso ha sido sancionado en más de una oportunidad solo por opinar sobre el proceso. Además, puso el ejemplo de que en otros países las autoridades no cuentan con restricciones para poder emitir su opinión del tema.

"Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería determinar hasta donde es el ámbito de acción de una autoridad en un proceso electoral. A mi, particularmente, más de una vez me han llamado la atención solamente por hablar, por opinar y es lamentable por que en otras sociedades o países, los alcaldes o autoridades locales no somos ciudadanos de segunda en un proceso electoral", inició.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En comunicación con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, cuestionó que en el Perú los burgomaestres tengan restricciones para opinar sobre las elecciones generales, al considerar que ello limita el debate democrático y la... pic.twitter.com/QwshdGHpbS — Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026

Los congresistas si lo pueden hacer

Seguidamente, el burgomaestre del distrito más poblado del Perú puso como ejemplo a los congresistas que si han podido realizar sus respectivas campañas para postular al Senado y a la Cámara de Diputados.

Según indicó, los parlamentarios incluso han utilizado dinero del Estado para fines personales, pero los alcaldes son impedidos hasta de opinar.

"A nosotros, los alcaldes, se nos prohíbe hablar sobre el proceso electoral, hacer campaña y dar opiniones, sin embargo, los congresistas lo hacen de manera libre, han hecho campaña con recursos del Estado y no pasó nada y a nosotros, las autoridades, ni se nos permite opinar de muchos temas", añadió.

Es importante precisar que Maldonado Amao dejó en claro que no respalda el documento emitido por Renzo Reggiardo y otras autoridades las cuales han exigido que los resultados de la primera vuelta aún no sean proclamados hasta que culmine la auditoría que se realizará.

En resumen, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones por prohibir a los alcaldes opinar o pronunciarse sobre el proceso electoral.