Papa León XIV en Las Palmas: mil sacerdotes se reunirán para la gran misa del 16 de noviembre

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del Papa León XIV al Perú ya empieza a mover toda una maquinaria religiosa y logística. En Las Palmas, la gran misa del 16 de noviembre reunirá a mil sacerdotes y tendrá nada menos que 3,000 puntos para distribuir la comunión entre los asistentes.

Misa del Papa León XIV contará con mil sacerdotes

La celebración que encabezará el Papa León XIV en la explanada de la Base Aérea de Las Palmas promete convertirse en uno de los momentos centrales de su visita al Perú. El encuentro religioso tendrá una particularidad: será concelebrado por mil sacerdotes.

El padre Juan Bytton, secretario general de la visita papal en Lima, explicó que todo el evento requiere una coordinación especial debido a la cantidad de personas que se espera recibir. "Es todo un movimiento logístico-espiritual", señaló durante una entrevista en Radio Nacional.

Para facilitar el desarrollo de la misa y evitar complicaciones al momento de recibir la comunión, se habilitarán 3,000 puntos destinados a su distribución. La organización también contempla un importante despliegue en los accesos al recinto militar.

Bytton detalló que Las Palmas abrirá sus puertas desde el día anterior y que, de las 17 puertas originales, se habilitarán 15. La idea es facilitar tanto el ingreso como la salida de los feligreses que acudan a la esperada celebración.

Señor de los Milagros y Virgen de Copacabana en misa

La gran misa del 16 de noviembre también tendrá un detalle especial para los fieles. Durante la ceremonia estarán presentes dos imágenes religiosas: la del Señor de los Milagros y la de la Virgen de Copacabana.

La elección de esta última no es casual. Según explicó Bytton, su presencia está relacionada con los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, quien trajo la imagen de Copacabana. La iglesia dedicada a esta advocación se encuentra en el Rímac.

Otro punto importante será el ingreso de los asistentes. El secretario general de la visita papal indicó que "las entradas serán virtuales al 95 % porque los plazos son cortos; pero, además, hay muchas ventajas en el monitoreo".

Las entradas serán gratuitas y se recomendó a los fieles organizarse mediante sus vicarías, decanatos y parroquias para conocer el proceso de inscripción y acceder a los boletos digitales, siempre teniendo en cuenta los límites de aforo.

La agenda religiosa del Papa León XIV comenzará antes de esta gran celebración. El jueves 12 de noviembre acudirá a la Catedral de Lima para venerar las reliquias de santo Toribio de Mogrovejo. Luego, en la Plaza de Armas, se reunirá con distintos representantes de la Iglesia y sectores de la sociedad.

El padre Bytton remarcó que la preparación no solo debe ser logística, sino también espiritual. "Esa dimensión de prepararnos es clave", sostuvo, al explicar que se viene elaborando material para comprender los temas que abordará el Santo Padre, entre ellos la inteligencia artificial, la paz y la opción por los pobres.

Así, la visita del Papa León XIV tendrá en Las Palmas uno de sus principales encuentros: la gran misa del 16 de noviembre será concelebrada por mil sacerdotes, contará con 3,000 puntos para la comunión y tendrá las imágenes del Señor de los Milagros y la Virgen de Copacabana como parte de la celebración.