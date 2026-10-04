ERM 2026: Misión de Expertos de la OEA sigue de cerca el desarrollo de las elecciones en Perú

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) continúa siguiendo el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en Perú. Durante la jornada electoral, los integrantes del equipo realizan labores de observación y recopilan información sobre la organización de los comicios y el funcionamiento de los locales de votación.

OEA monitorea Elecciones Regionales y Municipales 2026

A través de sus canales oficiales, la OEA informó que la Misión de Expertos Electorales continúa monitoreando la jornada electoral que se lleva a cabo este domingo 4 de octubre en todo el Perú donde la ciudadanía acudirá a sus respectivos locales de votación para elegir a las autoridades municipales y regionales.

Según se precisa, el equipo recoge información relacionada con las condiciones en las que se desarrolla la votación y el funcionamiento de los locales habilitados para recibir a los electores a nivel nacional.

Asimismo, la OEA explica que sus misiones de observación electoral tienen entre sus objetivos realizar un análisis técnico del proceso, observar las actuaciones de los distintos participantes y formular posteriormente conclusiones y recomendaciones.

La Misión de Expertos Electorales de la #OEAenPeru continúa siguiendo el desarrollo de las #ERM2026. A lo largo de la jornada, su equipo recaba información sobre la organización de la elección y el funcionamiento de los centros de votación. https://t.co/rVtlyiKDtT Lee también Jurado Nacional de Elecciones desplegó alrededor 30 mil fiscalizadores en jornada de comicios October 4, 2026

Acuerdo de Perú y la OEA sobre inmunidad a observadores electorales

El anuncio se da luego de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Decreto Supremo 044-2026-RE, ratificara el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Perú relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

En esa oportunidad, el canciller Carlos Espá destacó la importancia de la observación electoral internacional de la OEA para contribuir al desarrollo de elecciones "libres, justas y transparentes", en concordancia con los principios democráticos que rigen en la jornada electoral como la que se desarrolla este 4 de octubre.

JNE desplegó alrededor de 30 mil fiscalizadores en ERM 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegó cerca de 30 mil fiscalizadores electorales en todo el país para verificar que las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollen con normalidad y sin contratiempos.

Román Campos, vocero del JNE, destacó que en la jornada de los comicios de este domingo 4 de octubre se tienen cerca de 10 mil locales de votación y aproximadamente 90 mil mesas de sufragio. Asimismo, explicó que los fiscalizadores electorales tienen la misión de reportar incidencias, si las hubiera, durante la instalación de las mesas, la etapa de votación y el escrutinio.

Por ahora, la OEA continúa recabando información directamente en los locales de votación, con atención a la organización de la elección y al funcionamiento de los centros donde los ciudadanos ejercen su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 este 4 de octubre.