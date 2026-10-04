Ministro de Defensa monitorea despliegue militar durante elecciones regionales y municipales

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, mantiene un monitoreo del desplazamiento de los efectivos de los tres institutos armados en el territorio nacional, como parte de las acciones de seguridad previstas para las elecciones regionales y municipales.

Desde el Puesto de Comando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro recibió información, vía virtual y en tiempo real, de los jefes de los comandos operacionales y especiales del país sobre el movimiento de las patrullas militares en los locales de votación en las regiones.

En este reporte participaron el viceministro de Defensa, Edwin Zegarra; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño; y los jefes de los comandos operacionales y especiales, entre ellos los comandos Operacional Marítimo, Aéreo, del Sur, del Norte, del Este, del VRAEM, de Ciberdefensa, del Centro, de la Amazonía y de Ucayali.