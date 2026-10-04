ERM 2026: ONPE, JNE y RENIEC condenan atentado en local de votación de Cajamarca

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) se vio acompañada en la región Cajamarca tras registrase un grave hecho de violencia en un centro de sufragio del distrito de Sorochuco, en la provincia de Celendín. Ante este grave suceso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) expresó su firme rechazo y dispuso la suspensión inmediata de la votación en la institución Educativa David Sánchez Infante.

Suspensión de la jornada y respuesta la ONPE

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:30 a.m. de este domingo 4 de octubre, en momentos en que una importante cantidad de electores acudía a cumplir con su deber ciudadano. Las primeras versiones señalan que se escucharon fuertes detonaciones antes de que el fuego comenzara a propagarse por la infraestructura del centro educativo, lo que obligó a una rápida evacuación del lugar.

"El Sistema Electoral, conformada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), condena enérgicamente el atentado ocurrido en la institución educativa David Sánchez Infante en Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca", indica el comunicado.

Las instituciones rectoras del proceso electoral recalcaron que no se tolerarán actos intimidatorios que busquen alterar el orden constitucional o mellar la voluntad popular. Asimismo, hicieron un llamado a la tranquilidad de la población de Celendín mientras se evalúa los daños materiales y las medidas de contingencia necesarias para el desarrollo de los comicios.

La entidad emitió su postura por medio de un comunicado oficial.

Intervención de las autoridades e investigaciones en curso

Tras desatarse la emergencia, la Policía Nacional del Perú y los representantes del Ministerio Público se apersonaron al lugar para acordonar la zona, controlar la situación y dar inicio a las diligencias de ley. Los peritos especializados deberán determinar las causas precisas del siniestro, evaluar si efectivamente se emplearon artefactos explosivos y esclarecer las circunstancias en que estos ingresaron al recinto escolar.

"Saludamos la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, confiando en que identificará a los responsables. Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna", señala.

Las fuerzas del orden han intensificado el patrullaje en el distrito de Sorochuco para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir posibles nuevos disturbios. En paralelo, los fiscalizadores electores evalúan el estado del material de sufragio afectado para determinar el impacto real sobre las mesas de votación instaladas en dicho colegio.

En ese sentido, la ONPE se encuentra a la espera del informe final emitido por las autoridades competentes para determinar las condiciones en que se reanudará el proceso electoral en la zona, reafirmando su compromiso de garantizar que ningún ciudadano de Sorochuco se quede sin ejercer libremente su derecho al voto.