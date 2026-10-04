Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este domingo 04 de octubre?

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tener conocimiento de la cotización del tipo de cambio del dólar en el Perú, hace que los ciudadanos realicen movimientos financieros informados en favor de su economía. Por esta razón, conocer el valor de esta moneda se mantiene como uno de los principales indicadores observados por la población, empresas e inversionistas.

¿Cuál es la cotización del dólar, según SUNAT?

De acuerdo los datos disponibles del mercado cambiario publicados en la página web de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la moneda estadounidense presentó movimientos dentro de un rango cercano al nivel de apertura, reflejando no tener variaciones significativas.

Este domingo 04 de octubre, el comportamiento del tipo de cambio será observado de cerca debido a su impacto en diferentes actividades económicas y financieras. Según esta información, se pueden tomar decisiones más acertadas y evitar afectaciones al bolsillo, te revelamos cuál es el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

Tipo de cambio hoy, domingo 04 de octubre

Los valores reflejados en la Sunat, no revelan variación en comparación al sábado 03 de septiembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,437 y la venta tenía un precio de S/3,442. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor.

En ese sentido, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda, es el siguiente para esta mañana del domingo 04 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,426 | Venta S/3,428.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Identificar el valor del dólar de forma diaria es esencial para los movimientos económicos. En ese marco, puedes revisar el precio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters que tienen actualizaciones constantes.

Finalmente, durante el transcurso de este domingo 04 de octubre, la cotización podría registrar cambios respecto al cierre de la jornada anterior. Por ello, se recomienda consultar el precio y tipo de cambio del dólar previo a realizar alguna operación hoy en el territorio nacional.