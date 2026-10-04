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Jurado Nacional de Elecciones desplegó alrededor 30 mil fiscalizadores en jornada de comicios

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegó cerca de 30 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar el desarrollo de las ERM 2026. La entidad informó que, hasta el momento, la jornada se desarrolló con normalidad.

Jurado Nacional de Elecciones desplegó alrededor 30 mil fiscalizadores en jornad
Jurado Nacional de Elecciones desplegó alrededor 30 mil fiscalizadores en jornad (Composición: Exitosa)

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/10/2026

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El despliegue incluye aproximadamente 30.000 fiscalizadores asignados a locales de votación. A ellos se suman fiscalizadores distritales y provinciales, además de coordinadores encargados de organizar y verificar las labores de control electoral.

Román Campos, vocero del JNE, explicó que los fiscalizadores deben reportar cualquier incidencia registrada en las tres etapas de la jornada: instalación de mesas, votación y escrutinio. Su función es asegurar que los comicios se desarrollen conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos electorales

El organismo electoral estimó que en esta jornada se habilitaron cerca de 10.000 locales de votación y aproximadamente 90.000 mesas de sufragio en todo el territorio nacional.

Mesas registraron retrasos iniciales

Campos indicó que algunas mesas no lograron instalarse durante las primeras horas debido a la ausencia de miembros de mesa titulares y suplentes. Esta situación generó reclamos de ciudadanos que acudieron temprano a ejercer su derecho al voto.

ONPE: Instalación de mesas de sufragio se desarrolla con normalidad | Agencia Andina

Hasta media mañana, el JNE reportó que se había superado el 80% de mesas instaladas. La institución expresó su expectativa de alcanzar el 100% antes del mediodía, con la incorporación de los integrantes faltantes.

El JNE pidió a los miembros de mesa acudir a sus centros de votación para cumplir con la función asignada. También solicitó paciencia a los electores afectados por las demoras y los instó a colaborar cuando sea necesario.

El Jurado monitorea incidencias

El Jurado Nacional de Elecciones continuará recibiendo reportes desde sus fiscalizadores distribuidos a nivel nacional. Las incidencias que se detecten serán evaluadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación electoral.

La entidad recordó que la fiscalización abarca desde la instalación de las mesas hasta el conteo de votos. De esta manera, se busca asegurar la transparencia y legalidad del proceso en cada etapa.

Con cerca de 30.000 fiscalizadores desplegados, el JNE supervisa la jornada electoral en los aproximadamente 10.000 locales habilitados. La institución espera que las mesas pendientes se instalen para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

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