ONPE modifica el protocolo de seguridad para las ERM 2026: Estos son los nuevos roles de la PNP y las FF.AA.

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la modificación de su reglamento de seguridad integral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre. La medida busca reforzar la protección de los locales de votación, la cadena de custodia de las actas y el libre ejercicio del voto ciudadano.

El nuevo protocolo delega responsabilidades específicas a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP), marcando un cambio respecto a anteriores procesos electorales.

El nuevo reglamento

La norma, oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000109-2026-JN/ONPE y publicada en el diario oficial El Peruano, establece estándares más estrictos de vigilancia en las sedes operativas de la ONPE y una reingeniería de los planes de contingencia para mitigar riesgos en zonas vulnerables durante el despliegue del material electoral.

La Secretaría General de la ONPE será la encargada de canalizar las directivas a través de la Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional, que coordinará con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP los planes de protección y seguridad, incluyendo el número de efectivos según el mapa de riesgo de cada región.

Policías y militares mantendrán resguardo de sedes de la ONPE durante todo el proceso electoral.

Diferencias en los roles

Antes de la modificación:

La PNP tenía a su cargo tanto la seguridad interna como externa de los locales de votación, además del orden público.

tenía a su cargo tanto la seguridad interna como externa de los locales de votación, además del orden público. Las FF.AA. se desplegaban principalmente para apoyo logístico y en zonas de difícil acceso, sin responsabilidad directa sobre la seguridad interna de los locales.

Con el nuevo reglamento:

La PNP se encargará de la seguridad externa , el orden público y la custodia de las sedes centrales de la ONPE, el JNE y el Reniec.

se encargará de la , el orden público y la custodia de las sedes centrales de la ONPE, el JNE y el Reniec. Las FF.AA. asumirán la seguridad interna de los centros de votación, además de resguardar al personal y el material electoral.

Este cambio implica que los militares tendrán un rol más activo dentro de los locales, mientras que la Policía concentrará su labor en el perímetro y en la protección institucional. Esta actualización responde a la necesidad de garantizar procesos electorales seguros y transparentes en un contexto de alta demanda logística.

La redistribución de funciones entre la PNP y las FF.AA. marca una diferencia respecto a elecciones anteriores, donde la Policía tenía mayor protagonismo. Ahora, con los militares dentro de los locales y la PNP en el control externo, se busca un esquema de vigilancia más integral que asegure tanto la custodia del material como la tranquilidad de los votantes en las ERM 2026.