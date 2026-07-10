España vs Bélgica EN VIVO: horarios y canales para ver el partido por los cuartos de final del Mundial 2026

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Comienza una nueva jornada de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y tendremos el segundo partido de esta etapa de eliminación directa. España estará cara a cara ante Bélgica en un duelo de europeos que definirá al segundo semifinalista del torneo. Y Exitosa te traerá el MINUTO A MINUTO EN VIVO para que sigas este partidazo desde las 2:00 pm (hora peruana).

¿Cómo llegan a este encuentro?

España ha sostenido un paso casi perfecto. Después de igualar sorpresivamente sin goles ante Cabo Verde en la primera fecha de la fase de grupos, logró acumular cuatro triunfos consecutivos sobre Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0) y Portugal (1-0), siendo estos dos últimos en dieciséisavos y octavos de final respectivamente.

Por su parte, ´Los Diablos Rojos´ tuvieron un recorrido un poco más complejo al inicio, empatando con Egipto (1-1) e Irán (0-0), goleando a Nueva Zelanda (5-1), remontado agónicamente en el tiempo extra a Senegal (3-2) en dieciséisavos de final, y superando a Estados Unidos (4-1) en octavos de final.

El ganador de esta llave entre ibéricos y belgas, jugará contra Francia en semifinales, que llega de vencer por 2-0 a Marruecos y es, además, el ÚNICO seleccionado en lograr superar a todos sus rivales con 6 triunfos al hilo.

¿Dónde y a qué hora ver el España vs. Bélgica?

Los aficionados del fútbol podrán disfrutar este duelo a partir de las 2:00 pm (hora peruana). El público nacional podrá sintonizar el compromiso por medio de la señal exclusiva de DSPORTS (canales 610 y 1610 HD), por el canal de señal abierta de AMÉRICA TV (canal 4) y AMÉRICA TVGO, y las plataformas de streaming de Paramount+ y DGO de DirecTV.

¡HOY CONOCEREMOS AL RIVAL DE FRANCIA EN SEMIS! 🇪🇸🏆🇧🇪



En Los Ángeles, España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del #MundialEnDSPORTS.



¿Quién crees que se meterá entre los cuatro mejores? 👇#FIFAWorldCup pic.twitter.com/UK28Mn3JEJ — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Historial entre España y Bélgica

Por Copas del Mundo se cruzaron en dos ocasiones, obteniendo una victoria por lado. El primero fue para Bélgica en el Mundial de México 1986, por medio de la tanda de penales después de empatar 1-1 en la prórroga. Y el restante fue para ´La Furia Roja´, consiguiendo un resultado a favor de 2-1 en el Mundial de Italia 1990.

España y Bélgica serán el único encuentro de hoy, viernes 10 de julio, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por el segundo boleto a las semfinales. Este partido está programado a disputarse desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Y en Exitosa podrás seguir EN VIVO el MINUTO A MINUTO.