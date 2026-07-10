Cercado de Lima: Capturan a integrante del 'Tren de Aragua' que tenía secuestradas a dos personas

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú logró capturar en el Cercado de Lima a un presunto integrante de la organización criminal internacional Tren de Aragua, quien fue intervenido cuando mantenía secuestradas a dos personas extranjeras. El detenido fue hallado en la avenida El Trabajo, en la cuadra dos del asentamiento humano 1 de Mayo, donde vigilaba a sus víctimas.

Durante el operativo, los agentes rescataron a una mujer de nacionalidad colombiana y a un hombre venezolano, quienes permanecían retenidos bajo amenazas. Según las primeras investigaciones, ambos habrían sido captados por esta organización criminal, aunque cada caso tendría una motivación distinta dentro de la estructura delictiva.

Rescatan a dos extranjeros secuestrados por el Tren de Aragua

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el intervenido aseguró que estaba encargado de custodiar a las víctimas porque la mujer habría sido trasladada al país por integrantes del Tren de Aragua. El sujeto señaló que sobre ella existía una deuda o penalidad impuesta por la organización criminal tras su ingreso al territorio peruano.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, indicó que la orden que tenía el detenido era acabar con la vida de la mujer colombiana, quien habría sido víctima de trata de personas. Además, precisó que la víctima ya había estado anteriormente en Perú, pero fue retirada del país y posteriormente regresó, momento en el que habría sido ubicada por la organización criminal.

"Los secuestrados son una mujer colombiana y un varón de nacionalidad venezolana. Las actividades del varón es altamente probable que se dedique al gota a gota y la mujer detenida sería víctima de trata de personas y ya estuvo en el Perú en anterior oportunidad, fue sacada del Perú, ha vuelto a ingresar, ha sido localizada por el Tren de Aragua, y ha sido secuestrada, pero sobre ella había un mandato de asesinato", dijo.

Delincuente ya había estado preso

El detenido fue identificado como Antony Rangel Briceño, de 27 años, ciudadano venezolano con situación migratoria irregular en Perú. Según la Policía, el sujeto cuenta con antecedentes, pues estuvo recluido desde el año 2019 hasta el 27 de enero de 2026 en el penal Ancón II por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

El jefe policial cuestionó el tiempo que permaneció en prisión por dicho delito y señaló que no se descarta que durante su internamiento haya cometido otros hechos ilícitos que generaron nuevos procesos judiciales.

"El detenido es Antony Rangel Briceño de 27 años de nacionalidad venezolano , irregular para el estatus migratorio peruano y que desde el año 2019, hasta el 27 de enero del de este año 2026, estuvo recluido en el penal Ancón II , por la comisión del delito contra el patrimonio, robo, pero nos llama la atención de que 7 años no puede estar por un robo. Él acaba de decir que adentro tuvo problema con alguna persona y lo apuñalaron y él respondió con otro de la misma intensidad y es muy probable que le haya quitado la vida con lo que le han realizado otro proceso más", agregó.

🔴🔵 La Policía rescató a dos ciudadanos extranjeros que permanecían secuestrados en el Cercado de Lima. Durante el operativo fue capturado un presunto integrante del Tren de Aragua, quien había cumplido previamente una condena de siete años de prisión en el Perú.



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Durante la intervención policial también se incautó un arma de fuego tipo pistola con número de serie erradicado y abastecida con seis municiones. Asimismo, los agentes encontraron cuatro motos lineales con series eliminadas, una de ellas con requisitoria por hurto registrada el pasado 5 de julio, además de aproximadamente un kilogramo de marihuana y 595 ketes de pasta básica de cocaína.

De esta manera, la captura revela nuevamente la presencia de redes criminales dedicadas al secuestro, extorsión y trata de personas en la capital. La Policía continúa investigando los vínculos del detenido con el Tren de Aragua y busca determinar si existen más integrantes involucrados en estos hechos.