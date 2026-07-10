Callao: Capturan a dos presuntos sicarios por asesinato frente al Real Felipe tras feroz ataque con 14 disparos

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La rápida intervención de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de dos presuntos implicados en el asesinato de André Paolo Juárez Oliva, ocurrido la noche del jueves en los exteriores de la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao. El crimen, perpetrado a balazos frente a uno de los principales monumentos históricos de la provincia constitucional, también dejó una mujer herida.

Según las investigaciones preliminares, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta junto a dos mujeres cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. De acuerdo con la información policial, los atacantes abrieron fuego en movimiento y realizaron más de 14 disparos contra el vehículo. Ocho proyectiles impactaron en Juárez Oliva, causándole la muerte en el lugar. Además, Ocharán Sánchez, de 25 años, resultó herida por una bala durante el ataque.

Capturan a presuntos sicarios en el Callao

Horas después del homicidio, la Policía Nacional, encabezada por el general Óscar Arriola y el jefe de la Región Policial Callao, general Marco Conde, informó sobre la captura de Joshua Fabricio Caleb Basurto Blanco, de 18 años, señalado como el presunto autor material de los disparos, y de Luis Enrique Flores Velasco, de 25 años, quien habría conducido la motocicleta utilizada para ejecutar el crimen.

"Se logró capturar en el óvalo Centenario por personal de esta comisaría, a Joshua y a Luis Enrique, ambos en esta motocicleta sin placa y con esta pistola, con la cual habrían descerrajado los 14 disparos", expresó la autoridad policial durante la presentación de los detenidos.

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola con la cacerina desabastecida y una motocicleta lineal de color negro que no contaba con placa de rodaje. Ambos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si el arma fue utilizada en el asesinato registrado frente al Real Felipe.

🔴🔵 Callao: Policía captura a presuntos autores de asesinato fuera del Real Felipe.



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Hechos relacionados

Aunque los responsables ya fueron detenidos, el móvil del ataque aún no ha sido esclarecido. No obstante, el general Marco Conde reveló que los investigadores analizan un hecho violento ocurrido días atrás que podría guardar relación con este homicidio.

"Se conoce que hace unos días participaron un grupo de personas en una reunión y, tras disparos, hubo una persona que perdió la vida y dos heridos. Posteriormente la Divincri Callao logró establecer que había un tercer herido en una clínica, quien ingresó proporcionando una identidad falsa. Se ubicó el nombre real y esta persona tiene dos requisitorias, pero se encuentra en el hospital completamente grave, su estado de salud es reservado y podría ser uno de los móviles, por cuanto el detenido Joshua indica que ese herido es su gran amigo", expresó.

Es así que, as autoridades señalaron que será el desarrollo de las investigaciones fiscales y policiales el que permita confirmar si existe un vínculo entre ambos hechos de sangre. Mientras tanto, los dos detenidos permanecerán bajo custodia mientras se realizan las diligencias para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.