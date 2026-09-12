Protestas en Chile: 284 detenidos tras manifestaciones por el aniversario del golpe de Estado

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las manifestaciones y desórdenes vinculados a la fecha conmemorativa del quebrantamiento democrático movilizaron un despliegue de las fuerzas del orden a nivel nacional. Las intervenciones policiales en diversos puntos de la capital y en otras regiones buscaron contener los actos violentos y garantizar la seguridad pública frente a las alteraciones registradas.

Balance oficial y arrestos durante la jornada de protestas en Chile

Las autoridades informaron sobre los resultados de los operativos desplegados a nivel nacional. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que la delincuencia suele utilizar estas fechas para desafiar el orden público, precisando que se registró un 34% menos de eventos violentos en comparación con el año anterior.

Dentro del balance oficial, la cifra total de 284 personas intervenidas incluyó a 16 ciudadanos extranjeros y 31 menores de edad. Las intervenciones policiales respondieron a diversos desórdenes y enfrentamientos que se prolongaron desde la víspera del 11 de septiembre en distintas regiones del país.

Durante los disturbios, la Policía reportó ataques en la capital, especialmente en zonas como Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Los manifestantes usaron fuegos artificiales y disparos contra los efectivos, dejando un saldo de tres carabineros lesionados, tres ataques a sedes policiales y seis vehículos estatales dañados.

🔴 IMAGENES IMPACTANTES



🇨🇱 11 de Septiembre de 2026, Estadio Nacional. Cerca de 100.000 personas se encuentran tanto en el Interior como en el Exterior del Campo de Concentración más grande de la Dictadura a 53 años del Golpe de Estado



♥️ Chile tiene Memoria, estamos... https://t.co/10Q5QukdlF pic.twitter.com/US2gUCHJUf — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) September 11, 2026

Actos conmemorativos y postura del Ejecutivo chileno

En paralelo a los disturbios, miles de ciudadanos acudieron a espacios públicos y sitios de memoria histórica en todo el país. Lugares emblemáticos como el Estadio Nacional y el centro Londres 38 concentraron una asistencia masiva de personas que rindieron homenaje a las víctimas de la dictadura.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast decidió no realizar actos conmemorativos oficiales para recordar el periodo dictatorial de Augusto Pinochet. Esta medida marcó un hecho inédito en las instituciones gubernamentales desde el retorno a la democracia en el año 1990.

La postura del Ejecutivo generó cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, que acusaron a la gestión presidencial de intentar relegar la memoria histórica del país. Las diferencias políticas acentuaron la tensión durante la conmemoración de la fecha en la agenda pública.

En ese sentido, las protestas en Chile reflejan la persistente división social y política en el país durante las conmemoraciones del golpe de Estado, en un contexto marcado por operativos policiales y diferencias en la agenda gubernamental.