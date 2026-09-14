Escándalo en Bolivia: arquero denuncia amenazas de muerte tras recibir goleada en media hora

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol boliviano quedó bajo atención luego de que Guabirá denunciara amenazas de muerte contra la familia de su arquero Juan Manuel Ferrel, antes del partido frente a Always Ready. El encuentro terminó 6-0, mientras el plantel pidió investigar las intimidaciones reportadas.

Amenazas antes del partido

El entrenador Leonardo Egüez informó después del encuentro que Ferrel habría recibido amenazas dirigidas contra su esposa y su madre. De acuerdo con la denuncia, también le exigieron dinero y que su equipo recibiera al menos tres goles durante el partido.

"No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar", anunció.

El técnico explicó que el arquero comunicó la situación a sus compañeros antes de ingresar al campo de juego. La denuncia fue presentada públicamente después de la derrota, mientras integrantes del plantel manifestaron preocupación por la seguridad de sus familiares y solicitaron que las autoridades investiguen lo sucedido.

Lo que denuncia el plantel de #Guabira tras el 0-6 ante Always Ready es GRAVÍSIMO



El arquero Manuel Ferrel sufrió amenazas de muerte para su familia si no se dejaba hacer 3 goles...



¿Qué pasó? Recibió 3 goles en 35' y pidió el cambio. pic.twitter.com/UPdBY4mYGf — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) September 13, 2026

El delantero Víctor Ábrego también habló sobre lo ocurrido y explicó que pidió ser sustituido durante el encuentro. El jugador señaló que tenía temor por sus compañeros y sus familias, luego de conocer las amenazas que, según la denuncia, había recibido Ferrel.

😳🇧🇴 Los jugadores y el DT del Club Guabira denunciaron AMENAZAS DE MUERTE en el partido vs Always Ready.



⛔️ Al arquero, Fernando Costa, le dijeron que TENIA QUE DEJAR HACERSE 4 GOLES o le MATARÍAN UN FAMILIAR.



El propio plantel denunció lo ocurrido en conferencia de prensa,... — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 14, 2026

Guabirá perdió 6-0 y pidió investigar

Ferrel permaneció en el campo hasta los 39 minutos del primer tiempo, cuando fue reemplazado por Jorge Araúz. Para ese momento, Always Ready ya ganaba ampliamente y posteriormente amplió la diferencia hasta conseguir una goleada de seis tantos en Villa Ingenio.

Según La Razón, el plantel y el cuerpo técnico de Guabirá aparecieron juntos ante los medios después del partido para realizar la denuncia. El equipo no atribuyó directamente las amenazas a Always Ready y pidió esclarecer quiénes estarían detrás de los mensajes recibidos.

"Es muy grave lo que se denunció. Si se tiene que ir a la fiscalía y desdoblar mensajes, se lo debe hacer", denunció el futbolista.

La dirigencia de Always Ready expresó solidaridad con Guabirá y señaló que respaldaría las investigaciones para esclarecer las amenazas. Marcelo Ortiz, representante del club, indicó que el caso puede ser llevado ante la Fiscalía para revisar los mensajes y determinar responsabilidades.

El resultado dejó a Always Ready con una victoria por 6-0, mientras Guabirá terminó el encuentro marcado por la denuncia presentada por su plantel. Las amenazas de muerte al arquero y las acusaciones sobre su familia quedaron pendientes de investigación por parte de las autoridades correspondientes.