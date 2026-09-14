Colombia: Policía podrá ingresar a universidades públicas ante violencia, vandalismo o terrorismo

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo protocolo para permitir el ingreso de la Policía a universidades públicas cuando ocurran hechos de violencia, vandalismo o terrorismo. La medida establece diferencias entre protestas pacíficas y situaciones que alteren gravemente el orden público.

Policía podrá intervenir ante hechos violentos

El anuncio fue realizado durante una alocución presidencial transmitida el domingo 13 de septiembre. De la Espriella explicó que el protocolo nacional permitirá determinar cuándo las autoridades podrán intervenir ante violencia, vandalismo, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público dentro de campus.

El mandatario señaló que la protesta pacífica continuará siendo respetada cuando se desarrolle dentro de la Constitución y la ley. Indicó que la destrucción de infraestructura, los ataques contra la Fuerza Pública o civiles y actos de terrorismo urbano no serán considerados formas de protesta.

La autonomía universitaria no es negociable. Ya sabemos a dónde conduce el discurso de "recuperar el control" sobre las universidades públicas, represión, abuso de la fuerza y vulneración de derechos. No olvidamos al "antiguo" ESMAD entrando a nuestros campus. pic.twitter.com/o8RyleBzKd — val☭🇵🇸. (@Parra_gv) September 14, 2026

La Policía Nacional será la "primera autoridad operativa" para atender los casos y podrá intervenir cuando, según Gobierno, desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. La medida contempla situaciones con ataques, almacenamiento de elementos destinados a la violencia y agresiones dentro del campus.

"La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", anunció.

El presidente colombiano explicó que la autonomía universitaria no impedirá la actuación estatal cuando existan situaciones relacionadas con el orden público. Su Gobierno sostiene que los campus no están separados de la Constitución, las leyes ni de la autoridad legítima del Estado durante estos hechos.

🚨🎓 "VOY POR USTEDES": DE LA ESPRIELLA LANZÓ FUERTE ADVERTENCIA

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó que la autonomía universitaria pueda ser utilizada como escudo frente a hechos de violencia.#Colombia #Universidades #Noticias pic.twitter.com/xzrFgn3Cp8 — Valle Visible (@visiblevalle) September 14, 2026

Gobierno fija condiciones para los campus

El nuevo protocolo diferenciará las manifestaciones pacíficas de situaciones en las que existan violencia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La decisión fue anunciada después de recientes y violentos disturbios en instituciones universitarias del país durante protestas públicas y enfrentamientos con autoridades.

El Gobierno colombiano señaló que la intervención podrá producirse cuando dentro de los campus se preparen ataques o se almacenen elementos destinados a cometer acciones violentas. El anuncio establece criterios para diferenciar una protesta permitida de hechos que, según las autoridades, requieran actuación policial.

El mandatario sostuvo que las universidades deben mantenerse como espacios destinados al conocimiento, las ideas y el debate. También afirmó que quienes ataquen a ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública desde estos lugares serán perseguidos por las autoridades, de acuerdo con las reglas anunciadas.