Cierran un tramo de la Av Brasil desde HOY, jueves 16 de julio, por preparativos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Jesús María, en coordinación con el Gobierno central, ha anunciado la ejecución de un riguroso plan de desvíos vehiculares debido al complejo montaje de la gran infraestructura que albergará la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Esta medida busca garantizar el desarrollo seguro y ordenado de esta importante festividad nacional.

Cronograma y zonas afectadas por los desvíos

El plan de restricción vehicular se centrará principalmente en las labores correspondientes al montaje y desmontaje de estructuras (estrados y escenarios). Según detalla el comunicado oficial de la comuna, el cierre de la calzada se aplicará de manera completamente específica en la Av. Brasil, desde la Av. De La Policía hasta la Av. Simón Bolívar.

Respecto a los plazos detallados para estos trabajos logísticos, la comuna informó que el periodo de cierre de vías comprende de manera ininterrumpida desde las 00:01 horas del jueves 16 de julio hasta las 15:00 horas del martes 4 de agosto de 2026.

Esta importante medida afectará directamente el tránsito diario en los distritos: Jesús María y Pueblo Libre.

Coordinación institucional y sus recomendaciones

A través de un comunicado, la comuna precisó que la medida responde a una solicitud del Ministerio de Defensa y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del tradicional desfile que tendrá lugar en la avenida Brasil.

"A pedido del Ministerio de Defensa y la Municipalidad Metropolitana de Lima informamos a nuestros vecinos que, con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, activity cívico-patriótica que se realiza anualmente en la avenida Brasil con ocasión de las celebraciones por Fiestas Patrias, se ejecutarán cierres temporales de vías dentro de nuestra jurisdicción y distritos aledaños, conforme al siguiente cronograma", indica el comunicado.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a los conductores y transeúntes a tomar precauciones para no ver afectadas sus rutinas diarias. Al respecto, el municipio recomendó a los vecinos, conductores y usuarios del transporte público tomar las previsiones correspondientes, utilizar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con la debida anticipación para evitar inconvenientes durante el desarrollo de esta importante actividad oficial.

El cierre de un sector clave de la avenida Brasil representa un reto logístico sumamente significativo que requiere el apoyo y la tolerancia de toda la población. La preparación temprana de vías alternativas y el uso responsable del transporte público por parte de los residentes de Jesús María y distritos colindantes serán fundamentales para mitigar de manera eficaz el impacto en el tránsito y asegurar el éxito de las próximas celebraciones patrias.