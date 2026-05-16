San Marcos y PUCP aún afrontan protestas: ¿Qué exigen los estudiantes de ambas universidades?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de las últimas protestas suscitadas en las instituciones académicas universitarias San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú, los alumnos de ambos establecimientos exigen cambios en las normativas actuales que mejoren los servicios que brindan.

¿En qué contexto se desarrollan estas protestas?

Los estudiantes de ambas universidades han mostrado su incomodidad con cambios que han ocurrido en las normativas de las instituciones. Por el lado de la Universidad Mayor de San Marcos, los integrantes del plantel estudiantil estarían incómodos con el proyecto de ley que plantea permitir la relección inmediata de autoridades universitarias.

Por otro lado, lo que ocurre en la Ponticifia Universidad Católica del Perú, es relacionado a las escalas de pago, los estudiantes están en contra del nuevo sistema de pensiones que la universidad aplicará a los ingresantes desde el ciclo 2027. Según lo anunciado por la universidad, las escalas de pago pasarían de nueve categorías a solo cuatro.

¿Qué exigen los estudiantes de ambas universidades?

En la PUCP, los estudiantes rechazan la reducción de nueve a cuatro escalas de pago. Entre sus principales exigencias se encuentran:

Mantener las escalas económicas más accesibles.

Abrir espacios de diálogo con las autoridades universitarias.

Transparentar los criterios utilizados para modificar las pensiones.

En la UNMSMM, los alumnos rechazan el proyecto de ley que promueve la relección de las autoridades. Entre las principales demandas de los manifestantes figuran:

El rechazo a la reelección inmediata de autoridades.

Elecciones universitarias presenciales y transparentes.

Cambios en normas internas relacionadas con la representación universitaria.

Comunicaciones de las instituciones

Las protestas de ambas instituciones continúan generando reacciones por parte de las autoridades universitarias, que ya emitieron comunicados y anunciaron medidas frente a las movilizaciones estudiantiles.

En el caso de la PUCP, las autoridades señalaron que participaron en una extensa jornada de diálogo para resolver dudas y buscar consensos respecto al modelo de pensiones aprobado.

Sin embargo, estudiantes denunciaron falta de diálogo con el rectorado y mantuvieron su posición. Incluso, algunos representantes estudiantiles acusaron a las autoridades de intentar deslegitimar las protestas.

Por otro lado, en San Marcos, la rectora Jerí Ramón anunció que presentó denuncias penales contra estudiantes señalados por daños a la infraestructura durante la toma del campus universitario.

En conclusión, las autoridades de las instituciones aún no llegan a un acuerdo que brinde un equilibrio a los alumnos y sus ideas en favor de toda la comunidad estudiantil.