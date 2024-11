"Queremos tener paz": Hijo de Karelim López mortificado tras explosivos en casa de empresaria

El hijo de Karelim López expresó su profundo malestar y preocupación tras el aterrador hallazgo de dos explosivos frente a la casa de su madre en Breña. Visiblemente afectado, pidió a las autoridades que se investigue a fondo el incidente y solicitó paz para su familia, que se ha visto envuelta en un ambiente de constante tensión.

El alarmante hallazgo ocurrió en los exteriores de la casa de aproximadamente siete pisos donde reside Karelim López. En el lugar, agentes especializados de la unidad UDEX se encuentran trabajando para desactivar una de las granadas que, según información preliminar, podría haber causado una tragedia si hubiera explotado.

La situación sorprendió tanto a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como a la propia familia de Karelim López, quienes se han visto inmersos en este peligroso incidente.

El hijo de Karelim López, quien llegó a la vivienda poco después del suceso, brindó declaraciones exclusivas para Exitosa. En su intervención, expresó el temor y la incomodidad que ha generado este ataque.

"Que nos dejen tranquilos, nada más. Te podría decir eso, suficiente, suficiente. Ya con muchas cosas que vienen haciendo, no nos dejan vivir tranquilos. Una que otra cosa no nos deja vivir como gente. No vivimos tranquilos, queremos tener paz. No jodemos, no molestamos a nadie", dijo el hijo de Karelim López.