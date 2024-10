Rafael López Aliaga y la propuesta que indigna a bodegueros de Lima: "Nos está extorsionando"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, causó gran controversia e indignación al anunciar una nueva propuesta con la que buscaría combatir la inseguridad ciudadana en la capital peruana.

Durante una reciente conferencia de prensa, el burgomaestre de Lima sorprendió al hacer énfasis en una propuesta que, según los propios bodegueros, no ayudaría a disminuir la delincuencia en la ciudad que, dicho sea de paso, se encuentra en estado de emergencia.

En comunicación con Exitosa, la presidenta de la Célula Lima Norte de Agremub, Karla Pacheco, rechazó la propuesta anunciada por el alcalde de Lima, que consiste en exigir cámaras de seguridad para finalmente recibir licencias de funcionamiento.

"Es algo totalmente absurdo, creo que el alcalde está desaforado con sus declaraciones y sus propuestas que no van acorde a nuestra realidad. Él debería organizar otro tipo de opciones, recuperar al credibilidad con todo el sector y la población, pero no jugar en contra de los emprendedores", declaró a nuestro medio.

Enseguida, aseguró que con esta propuesta, el burgomaestre los estaría "extorsionando", puesto que los condicionaría a que, para finamente obtener el permiso de vender productos, tengan cámaras de seguridad que, en muchas ocasiones, ascienden a más de 100 soles, sin contar con todo el protocolo de instalación y mantenimiento.

Rafael López Aliaga hizo la entrega de 549 motocicletas a la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lima Metropolitana, haciendo, además, un llamado a los agentes del orden para patrullar también en los cerros de la capital.

"Muchas veces, en la parte alta de los cerros, dicen: 'No he visto policías en mi vida'. Hay que llegar a la parte alta donde no se tiene protección, que no se concentre solamente la protección en la parte plana", precisó.