Rafael López Aliaga pide a la PNP patrullar en los cerros: "Hay que proteger a los hermanos"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, realizó la entrega de 549 motocicletas a la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lima Metropolitana. Durante su discurso dado este 24 de octubre, hizo un llamado a los agentes del orden para patrullar también en los cerros de la capital.

El burgomaestre resaltó la poca presencia policial en "la parte alta de los cerros", donde la población se ha visto atemorizada por los crecientes casos de extorsión e inseguridad ciudadana, por lo cual, solicitó a los efectivos de la PNP "no olvidarse de protegerlos".