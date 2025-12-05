Nuevo atentado contra colectiveros en la Javier Prado: Sujeto acribilla a conductor en plena vía pública

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque con arma de fuego se dio contra un colectivero en plena avenida Javier Prado en el corazón de San Borja. Ahí, un sujeto disparó contra un conductor que espera por pasajeros y luego huyó a bordo de una moto lineal que lo esperaba.

Disparan contra colectivero en la avenida Javier Prado

El hecho se dio sobre las 9:10 de la mañana de este viernes 5 de diciembre cuando uno de estos vehículos hacía su recorrido con completa normalidad. Sin embargo, cerca al cruce con la avenida Aviación se encontraba un criminal que de capucha blanca que observaba atentamente al chofer.

Luego de unos segundos, el delincuente se acerca hasta el colectivo, sacar su arma de fuego y dispara hasta en 3 oportunidades contra su víctima. Pese al atentado, el conductor logra escapar de la unidad para ponerse a buen recaudo.

El herido fue identificado como Eduardo Quisquivan Gómez de 29 años quien fue trasladado inmediatamente por agentes de la Policía Nacional del Perú. Además, serenos iniciaron la persecución del delincuente quien había huido a bordo de una moto lineal.

Sin embargo, este bajó de la unidad para continuar su recorrido a pie. Mientras caminaba se cambió de casaca y luego subió a un bus de transporte público intentado pasar desapercibido. Por suerte, los efectivos municipales lograron la captura del sujeto identificado como Jorge Jeremi Pardo Figueroa de 19 años.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Capturan a un sujeto que disparó contra un colectivero en plena Av. Javier Prado, en el distrito de San Borja.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/SwsZDlZ9Xr — Exitosa Noticias (@exitosape) December 5, 2025

Ministro del Interior saluda captura

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, se pronunció sobre este hecho saludando la rápida reacción de las autoridades. Además, indicó que la hipótesis que manejan es la presunto ajuste de cuentas por enfrentamientos familiares, aunque no descartaron que se trate de un hecho extorsivo.

"Hemos podido capturarlo y a fin de evidenciar su presencia teniendo el arma de fuego con la cual ha ejecutado este acto criminal, haberlo dejado en el vehículo. Pero todo está monitoreado, todo está sincronizado y tenemos la identidad de todas las personas que están del otro lado", indicó.

Luego agregó: "Vamos a seguir haciendo las operaciones y la hipótesis que manejamos es por presunto ajuste de cuentas por rivalidad familiar. No queremos adelantarnos y queremos que esto se esclarezca. Pero al parecer por las investigaciones preliminares que se tiene es por ajuste de cuentas".

De esta manera, un nuevo ataque contra colectivos se registró en plena avenida Javier Prado en el corazón de San Borja. Afortunadamente el conductor del vehículo se encuentra estable, mientras que el sicario de 19 años fue capturado a solo minutos.