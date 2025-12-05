Fallece cantante en accidente de tránsito: Este fue su último mensaje que conmocionó a sus fans

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un popular cantante perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía Riobamba-Ambato, un hecho que conmociona a la escena musical. Sus fans quedaron sorprendidos con la noticia y en especial, por el inesperado mensaje que lanzó antes en sus redes sociales.

Muere cantante a los 35 años de edad

¡El mundo de la industria musical está de luto! De acuerdo a los primeros reportes, un joven talento para el canto falleció a los 35 años tras un accidente de tránsito registrado en la provincia de Chimborazo: fue impactado por un camión en el sector de Tuntatacton, ingreso a Cochapamba, en la vía E-35, según información del Cuerpo de Bomberos de Guano.

Las autoridades investigan las causas exactas del incidente que dejó sin vida a Anthony Morocho, conocido popularmente como el "Príncipe del Popular Pop" y apodado por muchos como el "Justin Bieber ecuatoriano" por su estilo, presencia escénica y carisma.

Medios internacionales como 'Primicias' revelaron las imágenes del siniestro: el vehículo liviano que trasladaba al artista quedó completamente destruido, mientras que el camión resultó con daños en el lado izquierdo de la cabina del conductor. Tras la confirmación de su muerte, colegas del medio musical, creadores de contenido, amigos y cientos de seguidores expresaron su dolor en redes sociales.

El último mensaje del 'Justin Bieber ecuatoriano'

A inicios de semana, la cantante Patty Ray compartió un comunicado en el que lamentó la partida del exbailarín y cantante. Además de reconocer el legado de talento, pasión y alegría, la artista deseó serenidad y consuelo para la familia.

Además, tras darse a conocer la noticia, muchos de los fans del cantante ecuatoriano no dudaron en ir a sus redes sociales donde se mantenía activo y se percataron de un último mensaje en su cuenta de Instagram, que los dejó impactados. Es un video en el que deja una reflexión. "¿Te gustó mi caída? Pues siéntate en primera fila".

¿Quién fue Anthony Morocho?

Anthony Morocho nació el 13 de junio de 1990 en Loja, conocida como La Cuna de Artistas. Desde pequeño, demostró inclinación por el arte: cantaba en los programas de su escuela y colegio, participaba en concursos y se convertía rápidamente en el centro musical de cada presentación.

Además, destacó como bailarín de Paty Ray y rápidamente alcanzó popularidad gracias a su carisma, cercanía con el público y pasión por la música. El cantante logró posicionarse con temas como 'Te Amo', 'Huerfanito soy', 'Amigo Amigo' y 'Hoy Tengo Ganas de Ti'. Su último videoclip fue publicado en YouTube el 19 de abril de 2025 bajo el nombre 'Pásenme Un Trago'.

Es así como se despide con tristeza a Anthony Morocho, cantante, bailarín y coreógrafo que desde muy joven se abrió paso en la música popular ecuatoriana.