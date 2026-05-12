Alcaldesa del sur de California declara que actuó como AGENTE ILEGAL del Gobierno chino y RENUNCIA a su cargo

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, en el sur de California, presentó su renuncia luego de aceptar declararse culpable de actuar como agente ilegal del Gobierno de China entre 2020 y 2022. La investigación federal reveló que difundía contenido alineado con intereses de Beijing a través de un portal digital dirigido a la comunidad chinoestadounidense.

Eileen Wang cumplía órdenes de funcionarios chinos

La política estadounidense, Eileen Wang, quedó en el centro de un escándalo internacional tras admitir ante fiscales federales que trabajó en secreto para promover intereses del Gobierno chino en Estados Unidos.

La ahora exalcaldesa de Arcadia, ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, renunció a su cargo luego de que el Departamento de Justicia hiciera público el acuerdo judicial en el que acepta declararse culpable.

Según la acusación, Wang operó entre 2020 y 2022 un portal llamado U.S. News Center, presentado como un medio informativo para la comunidad chinoestadounidense. Sin embargo, las autoridades sostienen que la plataforma difundía propaganda favorable al régimen chino bajo instrucciones directas de funcionarios de Beijing.

La investigación señala que Wang trabajó junto a Yaoning "Mike" Sun, quien ya cumple una condena de cuatro años de prisión tras declararse culpable por delitos similares relacionados con influencia extranjera.

Ambos habrían coordinado publicaciones y estrategias de difusión sin registrarse como agentes extranjeros ante el Gobierno estadounidense, tal como exige la ley federal.

Difundían mensajes favorables a China

Los fiscales detallaron que Wang compartía artículos y mensajes enviados por funcionarios chinos mediante plataformas cifradas. Entre los contenidos difundidos había publicaciones que negaban violaciones a los derechos humanos contra la minoría uigur en Xinjiang, tema altamente sensible para la política internacional.

Además, la exautoridad mantenía contacto con John Chen, identificado por el FBI como un operador vinculado a tareas de inteligencia china y condenado anteriormente en otro caso relacionado con espionaje e influencia extranjera.

Tras conocerse el caso, Wang presentó su dimisión inmediata al Concejo Municipal de Arcadia. Las autoridades locales aclararon que los hechos investigados ocurrieron antes de que asumiera funciones oficiales como alcaldesa y aseguraron que no se utilizaron recursos públicos de la ciudad.

La exfuncionaria enfrenta una pena máxima de hasta diez años de prisión federal. Mientras tanto, el caso ha reavivado las alertas en Estados Unidos sobre posibles operaciones de influencia política impulsadas desde China dentro de instituciones públicas norteamericanas.