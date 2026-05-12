Disponen cuarentena preventiva para delegación de colegio que retornó a Cusco desde Bolivia

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las autoridades educativas y sanitarias del Cusco acordaron que 113 estudiantes y 14 docentes del Colegio Nacional de Ciencias cumplan cuarentena preventiva tras regresar de Bolivia, donde participaron en actividades culturales y deportivas organizadas por el Colegio Bicentenario de Pichincha.

La disposición regirá hasta el próximo 31 de mayo y fue tomada luego de una reunión entre representantes de la Gerencia Regional de Educación y la Gerencia Regional de Salud.

Escolares guardarán preventiva cuarentena tras viaje a Bolivia

El anuncio fue confirmado por el gerente regional de Educación, Heraclio Valencia, quien explicó que la decisión responde a criterios estrictamente preventivos debido a la exposición de la delegación en zonas consideradas de riesgo sanitario.

"Estamos declarando en cuarentena, esto tiene vigencia hasta el día 31 del presente mes, de que no van a poder asistir a la institución educativa para evitar un posible escenario de contagio al resto de sus compañeros", señaló la autoridad educativa.

Asimismo, Valencia detalló que la medida fue coordinada con especialistas de salud pública.

"En estas zonas donde han estado en Bolivia y en nuestra región Puno pueden haberse expuesto a un posible contagio, por tanto es necesario acatar la disposición, en este caso recomendaciones que nos ha impartido la Gerencia Regional de Salud", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Autoridades de Cusco ordenaron aplicar una cuarentena preventiva a una delegación educativa que retornó de Bolivia, ante la alerta por posibles casos de sarampión. El objetivo es evitar la propagación de esta enfermedad contagiosa en la región.



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Suspenden actividades presenciales para proteger a la población cusqueña

De acuerdo con la información oficial, los escolares y maestros no asistirán temporalmente a las aulas mientras se desarrolla el periodo de observación sanitaria. Las autoridades precisaron que esta disposición busca reducir cualquier riesgo de propagación entre la población estudiantil y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

"El día de hoy nuestra delegación no asiste todavía a sus labores habituales, tanto los estudiantes y docentes de concurrir a su institución educativa", sostuvo Heraclio Valencia durante la reunión sostenida con funcionarios de salud y educación.

La comitiva oficial estuvo conformada por 14 docentes y 113 estudiantes, quienes participaron en actividades de intercambio cultural organizadas por el Colegio Bicentenario de Pichincha en Bolivia. Tras la coyuntura que pasaron en Bolivia, las autoridades han confirmado la cuarentena preventiva hasta el 31 de mayo, tras su retorno al país esta madrugada

Las autoridades regionales señalaron que continuarán monitoreando el estado de salud de toda la delegación durante los próximos días. Mientras tanto, el caso ha puesto nuevamente en debate la necesidad de reforzar los protocolos sanitarios en viajes escolares internacionales para evitar riesgos epidemiológicos y proteger la salud pública.