Comas: Conductor de combi fue atacado a balazos por falso pasajero en plena av. Revolución en Collique

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado armado contra el transporte público se registró sobre las primeras horas de este martes 11 de mayo. Esta vez, un falso pasajero disparó contra el conductor de una combi en plena avenida Revolución en Collique dejándolo herido.

Conductor herido en Comas tras ataque de falso pasajero

De acuerdo a la información a la que Exitosa pudo acceder, la unidad, perteneciente a la empresa 'El Líder', se encontraba por iniciar su recorrido a la espera de pasajeros. En ese momento, un sujeto, que vestía ropa de color negro, abordó el vehículo como cualquier otro usuario.

Sin embargo, sus intenciones eran otras ya que en ese momento realiza hasta siete disparos contra el conductor para luego ir a toda velocidad del cruce de las avenidas Revolución y Pacasmayo.

Fueron varios segundos de terror los que se vivieron hasta que el cobrador de la combi se dispuso a manejar la unidad con destino al Hospital Sergio Bernales tras percatarse de que su compañero había sido herido y pueda recibir atención médica inmediata.

Por suerte, solo uno de los proyectiles impactó en su organismo, exactamente en el codo derecho, por lo que se encuentra fuera de peligro, pero aún bajo observación de los doctores.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un chofer de combi de la empresa de transporte Líder resultó herido tras ser atacado a balazos en un paradero de Comas. Según las primeras versiones, un falso pasajero disparó contra el conductor mientras esperaba abordar la unidad.



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Extorsión o posible ajuste de cuentas

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el Hospital de Collique para contactarse con el herido e iniciar las labores de investigación para dar con las razones del atentado. De momento, se manejan dos hipótesis: la primera sería la extorsión al transporte público que es recurrente en esta zona de Comas.

Incluso, recientemente nuestro medio conoció que la Empresa Uvita dejó de funcionar debido a las constantes amenazas que recibían por parte de las organizaciones criminales.

La otra razón del ataque armado contra Christofer Houston Padilla de 27 años, sería por presunto ajuste de cuentas ya que cuenta con una denuncia por robo agravado. También se encuentra personal del Ministerio Público en el centro de salud a la espera de la autorización de los doctores para poder iniciar las diligencias.

La investigación viene siendo llevada por el Departamento de Investigación Criminal de Comas quienes buscar esclarecer el caso en el menor tiempo posible.

En resumen, el conductor de una combi de la empresa de transportes El Líder resultó herido luego ser atacado a balazos por un sicario en Comas. El hecho se dio sobre la madrugada de este martes en Collique.