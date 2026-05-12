Corte de luz en Lima y Callao el 13 de mayo: Estos distritos se verán afectados el miércoles

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, Lima y Callao! Un nuevo corte de luz se ejecutará el 13 de mayo en diversos distritos, según el cronograma de Pluz Energía Perú. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿Por qué será la suspensión?

A través de su página oficial, Pluz Energía Perú precisó que la interrupción del servicio eléctrico el miércoles se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo para seguir mejorando la ingraestructura del suministro y evitar averías futuras.

En algunos sectores de la capital, el corte de luz se extenderá por más de 10 horas, por lo que la compañía eléctrica recomienda a sus usuarios tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad. Ten en cuenta que la suspensión no será en el distrito a su totalidad, sino en determinadas zonas.

Distritos que no tendrán luz el 13 de mayo: Cronograma del corte

Según el cronograma oficial de Pluz Energía Perú que puedes verificar en este ENLACE, los distritos de Lima y Callao que deberán tomar previsiones por el corte de luz serán:

El Rímac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. Ventura Rossi, calle Buendía cdra. 1, Jr. Antares Norte cdras. 2, 3, 4, 5, Jr. Antares Sur cdras. 3, 4, Av. Felipe Arancibia cdras. 3, 4, Av. Guardia Republicana cdras. 8, 9, 10, 11, 12, Av. La Capilla cdras. 9, 10, 11, Av. Morro de Arica cdras. 4, 5, Av. Ricardo Bentín cdras. 3, 4, 5, 6, Av. Tarapacá cdra. 3, Av. Villacampa cdras. 9, 10, 11, 12, calle Ceres cdras. 1, 2, 3, calle La Pedrera cdras. 1, 2, 3, calle Las Estrellas cdra. 1, calle Lorenzo de Villaseca cdras. 2, 3, 4, 5, calle Los Molinos cdras. 8, 9, 10, calle Monitor Huáscar cdras. 2, 4, 5, calle San Antonio Este cdras. 1, 2, 3, 4, 5, calle Fray Ramón Rojas cdra. 1, Jr. Raúl Porras Barrenechea cdras. 1, 2, 3, A.H. Mariano Melgar Mz. A, B, C.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle Anexo 22 Mz. PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Parque Internacional de Comercio calle Beta cdras. 1, 2, Mz. J, calle Ómicron cdra. 6.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Shangrilá calle Las Gardenias cdra. 1, Mz. H.

En Lima

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en OO261S, Av. Benavides cdra. 30 unidad vecinal 3.

Zonas afectadas con el corte de luz en Ventanilla.

La programación del corte de luz para el 13 de mayo, según precisó Pluz Energía Perú, se deberá a labores de mantenimiento preventivo y mejora de las redes eléctricas para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.