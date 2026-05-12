SISMO remece Perú HOY, 12 de mayo: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO temblor sentido este martes

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo remeció al Perú hoy, martes 12 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía.

Temblor en Perú hoy, 13 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud?

Perú se encuentra en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por lo cual, debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, se registra una alta actividad sísmica, por lo que el IGP realiza un constante monitoreo sobre el territorio nacional ante un evento natural.

En ese marco, a través del Centro Sismológico Nacional (Censis) se reveló que el último sismo que sacudió el país se registró alrededor de las 12:23 horas de este martes 12 de mayo con una magnitud de 3.4 a 8 kilómetros al sur de Huasicancha, Huancayo, en región Junín, con una profundidad de 15 kilómetros.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente precisó en su boletín informativo que el temblor tuvo un nivel de intensidad II-III grados en la escala de Mercalli Modificada con una latitud de -12.40 y longitud de -75.26.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0268

Fecha y Hora Local: 12/05/2026,12:23:40

Magnitud: 3.4

Profundidad: 15 km

Latitud: -12.40

Longitud: -75.26

Intensidad: II-III Huasicancha

Referencia: 8 km al S de Huasicancha, Huancayo - Junínhttps://t.co/en1cCEeenm — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 12, 2026

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